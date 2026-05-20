Maģiska sezona – šādi "RFS" futbola klubs nodēvēja savu izcilo skrējienu aizpērn, kad uzvarēja kausā, virslīgā un paklupināja vairākus milžus UEFA Eiropas līgā.
Šo teicienu droši var aizņemties, lai apzīmētu "Valmieras Glass VIA" basketbolistu šosezon iespētās trīs trofejas – Latvijas kausā, Latvijas–Igaunijas līgā un Latvijas čempionātā.
Cik maksā trofejas?
Latvijas basketbola līgas finālā "Valmiera Glass VIA" sērijā ar 3:1 pārspēja "Ventspili", kam, spēlējot bez diviem traumētajiem garā gala spēlētājiem, resursu izrādījās par maz. Ventspilnieki Latvijas medaļas izcīnījuši 29 gadus pēc kārtas, bet kopš 2018. gada spēcīgākajā līgā startējošā "Valmiera Glass VIA" labāko trijniekā iekļuvusi pirmo reizi.
Kluba budžets šosezon tāpat kā pērn, kad godalgu nebija un Latvijas līgā nācās samierināties ar ceturto vietu, bija ap miljonu eiro. Protams, vasarā mainījās liela daļa kodola, bet būtiskākais jaunums bija galvenā trenera grožu uzticēšana Kasparam Vecvagaram, kurš atbildīgajā postenī nonāca pirmo reizi un nu izpelnījies spoža basketbola arhitekta slavu, par kuru interese varētu būt arī ārzemēs. Līgums ar valmieriešiem viņam vēl ir spēkā. "Vēl nav bijušas nopietnas sarunas par nākotni. Tuvākajās dienās sēdīsimies pie galda, redzēsim, cik karsts bijis viņa telefons un kādas ir iespējas. Vēlamies, lai Kaspars paliek, bet nezinu, cik bieži treneriem, īpaši debitējot, ir tādas sezonas kā šī. Ja viņam būs piedāvājums no augstākas līgas un spers soli nākamajā līmenī, būsim priecīgi," "Latvijas Avīzei" komentēja "Valmieras Glass VIA" menedžeris Valters Vēveris, kuram šī arī bija pirmā sezona funkcionāra ādā pēc traumu mocītās spēlētāja karjeras beigām. Sākums arī daudzsološs, "VEF Rīga" padomes priekšsēdētājam Jānim Blūmam televīzijas studijā pat izmetot – būs jāmēģina Valteru pārvilināt savās rindās.
"Ja man pirms sezonas pateiktu, ka izcīnīsim kaut vienu medaļu, teiktu – ok, ir labi. Ka izcīnīsim kaut vienu kausu – ticības īsti nebija. Bet sezonas laikā tas mainījās.
Sakrita daudzi faktori – spēlētāji, savstarpējā ķīmija, treneris, pilsēta un fani. Pa procentam no katra, cilvēki, kas cits citam notic. Arī apstākļu sakritības, kāpēc kāds spēlētājs nokļuva tieši Valmierā," uzvaras recepti mēģināja uzzīmēt Mārcis Vītols, kuram šī bija atgriešanās Latvijā pēc četru gadu pārtraukuma. "Valmieras Glass VIA" ģenerālmenedžeris Roberts Zeile par viņu interesējies katru vasaru, un tagad nolēmis atsaukties.
Dabūja visus, ko vēlējās
Laukumā dodas un visu nosaka spēlētāji. Vēveris norāda, ka, jau komplektējot sastāvu, mērķējuši uz augšgalu, bet pirms sezonas viņš domājis, ka, sakrītot kārtīm, priecātos arī par vienu kausu: "Zināju, ka sastāvs uz papīra ir spēcīgs. Pēc pāris mēnešiem redzēju, ka saliekas faktori, lai komanda būtu veiksmīga, ieskaitot arī to, kādi spēlētāji ir kā cilvēki. Dabūjām visus spēlētājus, kurus vēlējāmies. Dominiks Steņonis bija nedaudz riskanta izvēle. Jā, bijis Lietuvā jaunatnes izlašu talants, bet profesionālajā karjerā nebija lielu lomu spēlējis. Kaspars par viņu bija pārliecināts."
Steņonis iepriekšējās divās sezonās Lietuvas līgā spēlēja vidēji piecas un septiņas minūtes. 23 gadus vecajam saspēles vadītājam jau divas reizes bija saplēstas ceļgala krusteniskās saites, līdz ar to pieaugušo basketbolā sevi vēl nebija izdevies pierādīt.
Jaunzēlandietim Anivanivam Teitam-Džounsam, kuru atzina par Latvijas–Igaunijas un Latvijas līgas fināla vērtīgāko spēlētāju, šī bija pirmā sezona Eiropā pēc studijām ASV. "Pagājušajā sezonā koledžu čempionātā viņš bija viens no efektīvākajiem spēlētājiem, komanda tika "Marta trakumā". Eiropas klubus biedēja, ka tālmetiens nav tik labs. Bija piedāvājumi citās valstīs par daudz lielākām summām, piemēram, Izraēlā, bet ne no topa līgām. Ļoti centāmies pārliecināt viņu un aģentu, teicām, ka izmantosim stiprās puses, lai būtu labs starts profesionālajā karjerā, un tas arī realizējās.
Teits-Džounss ir supermenis, viegli trenējams, visu sezonu zālē dzīvoja. Mēs trenējamies vienu reizi dienā, bet viņš vienmēr nāca vēl papildus trenēties,"
uzbrucēju slavēja Vēveris.
Ziemā mēnesi Valmierā pavadīja Kērtiss Holiss, kuru pēc īstermiņa līguma beigām pie sevis pasauca "VEF Rīga". Valmierieši atrada 33 gadus veco Endrjū Pakeru, kuram divas iepriekšējās sezonas nebija tik spilgtas, bet iepriekš spēlējis arī Itālijas, Francijas čempionātā. Un izslēgšanas spēlēs Pakers Valmierai bija krietni lielāks palīgs nekā Holiss Rīgai. "Pakers bija īstais spēlētājs īstajā brīdī. Tirgus bija patukšs, un pēkšņi uz galda parādījās šis variants. Man pirmais jautājums bija – kas tam džekam vainas, kāpēc spēlētājs ar tādu CV vēl februārī ir bez līguma?" atzīst Valters Vēveris. "Sapratām situāciju, un teicu, ka viņš maksimāli ātri jāparaksta. Tobrīd spēlējām labi, kluba atbalstītājiem radās degsme, bija gatavi uzlabot naudas plūsmu, lai parādītos papildu rocība. Pakers atbrauca un visās svarīgākajās spēlēs bija līmenī."
Mārcis Vītols uzskata, ka uz papīra viņi nav bijuši vājāki par galvenajiem konkurentiem: "Ate – Latvijas izlases spēlētājs, Verners Kohs pabijis redzeslokā, spēlējis labās komandās, man ir savs CV, jaunie gatavi pierādīt. Protams, liels faktors ir ārzemnieki, lietuvietis Steņonis izsalcis, Teits-Džounss ļoti netipisks spēlētājs, ne visai labs metiens, bet zem groza ar savu augumu (1,98 m) bija tas, kurš var mainīt spēli. Pakers pievienojās un iedeva mums citu dimensiju."
Pirmā roka Čempionu līgā
Nākamajā sezonā Valmierai ir līgums ar Arti Ati, Mārci Vītolu, Dāvi Ozeru, klubam ir izvēle par sadarbības turpināšanu ar Pavlo Dzjubu. Maz ticams, ka labākie leģionāri paliks Valmierā, uzvarētāju līderi tirgū ir pieprasīti. "Pāris ģenerālsponsori ir iekarsuši par Teitu-Džounsu un Steņoni, gatavi darīt visu, lai noturētu, bet uzskatu, ka labākajiem jāiet tālāk, mums jābūt kā platformai nākamajam solim. Skaidrs, ja viss saliekas ļoti skaisti, varam atgriezties pie šī temata. Ticu, ka džeki, kuriem bija noteiktas lomas, basketbolu izbaudīja un viņiem ar Valmieru būs patīkamas asociācijas," uzskata Valters Vēveris. Pagaidām nav skaidrs, vai izdosies noturēt Verneru Kohu.
"Valmierai Glass VIA" no Latvijas klubiem būs pirmā roka dalībai FIBA Čempionu līgā, taču – tur nāktos cīnīties kvalifikācijā. "Jāsaprot, kādas būs mūsu finansiālās iespējas. Ar šīs sezonas budžetu Čempionu līgā īsti nav ko darīt. Jāizstudē arī nolikums, jo šķiet, ka ir minimālās prasības skatītāju vietām hallē. Vēlamies uz to iet, bet jautājums, cik ir reālistiski. Gribētu cerēt, ka pēc šādas sezonas Valmieras kopiena sanāks kopā un ļaus spert nākamo soli, bet redzēsim, kā viss attīstīsies," Vēveris neskrien notikumiem pa priekšu. Nepārvarot Čempionu līgas kvalifikāciju, Valmiera varētu startēt FIBA Eiropas kausa pamatturnīrā. Iepriekšējos piecus gadus jaunie Latvijas čempioni startējuši latviešu organizētajā Eiropas ziemeļu basketbola līgā.
Vecvagara trenēšanas stils
- Mārcis Vītols, "Valmieras Glass VIA" aizsargs: "Kaspars Vecvagars bija augsta līmeņa spēlētājs, nokļūstot līdz Eirolīgai, un vienu sezonu arī uzspēlēja kopā ar Šarūnu Jasikēviču. Jūtu, ka viņš pats vēl nesen bija laukumā un daudzas lietas saprot no spēlētāja perspektīvas – ka nevajag pārspīlēti reaģēt, kliegt, bet mierīgi runāt, saprot, ka esam pieauguši cilvēki. Izskatās, ka tā ir viņa filozofija. Spēlētājiem iedotais miers un uzticība deva rezultātu. Ģērbtuvē ir bijuši arī brīži, kad Vecvagars uzbļauj, bet tad saprotam, ka tiešām kaut ko darām nepareizi. Izcīnījām daudz uzvaru, un tad jau kopumā ir vieglāk. Decembris bija grūts arī viņam kā trenerim, pats teicis, ka dzīvē nav bijis tādā situācijā, bet kopā no tās bedres izrāpāmies. Viņš ticēja mums un mēs – viņam. Laba mijiederbība. Uz katru spēli taktiski bijām sagatavojušies, varbūt mazliet, bet kaut kas tika arī pamainīts."
Rezultāti. Basketbols
"Valmieras Glass VIA" finālspēles 2026
- Latvijas kausā – pret "Ventspili" 84:70
- Latvijas–Igaunijas līgā pret "Tartu Ulikool Maks&Moorits" 100:95
- Latvijas basketbola līgā – pret "Ventspili" 112:115 PL, 101:79, 107:92, 92:89
Latvijas čempionu tituli
"VEF Rīga" 12
"Ventspils" 10
"Brocēni" 8
"Barons" 2
"ASK Rīga" 1
"Valmiera/ORDO" 1
"Valmiera Glass VIA" 1