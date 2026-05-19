Latviešu indie mūzikas apvienība "Stūrī zēvele" laiž klajā videoklipu dziesmai "Vagons" un aicina klausītājus uz koncertu, kas šī gada 12. jūnijā norisināsies kluba "DEPO" jaunajā mājvietā Rīgā, Šarlotes ielā 18. Koncertā dzīvajā izpildījumā izskanēs grupas jaunākais studijas albums "arLabunakti", kas nesen triumfējis "Zelta mikrofona" ceremonijā.
Dziesmas "Vagons" videoklips ir viens no noslēdzošajiem darbiem grupas vērienīgās albuma filmas ietvaros — vizuāls stāsts ir paredzēts katrai albuma kompozīcijai. Jaunā klipa uzņemšana norisinājās Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejā, kādā dzestrā rudens vakarā mēģinot vizuāli notvert skaņdarbā ieaustās nostalģiskās izjūtas. Īpašu atmosfēru kadrā iedzīvinājis pazīstamais mūzikas žurnālists un kritiķis Uldis Rudaks, kurš iejuties vilciena vadītāja lomā. Vizuālo stāstu radījuši Raitis Bērziņš un Zigmunds Ziemelis no studijas "Artava". Dziesmā izmantota Ronalda Brieža dzeja.
Ar koncertu 12. jūnijā grupa simboliski atskatīsies uz savu jaunāko studijas albumu "arLabunakti", kas klajā nāca 2025. gada rudenī. Šis ieraksts ir zīmīgs un vēsturisks atskaites punkts grupas darbībā, jo noslēdz apjomīgu četrdaļīgu albumu ciklu, kas aizsākās pirms vairāk nekā desmit gadiem ar albumu "Labrīt" (2014) un turpinājās ar ierakstiem "Labdien" (2016) un "Labvakar" (2020).
Albums "arLabunakti" ir guvis augstu profesionāļu novērtējumu — mūzikas ierakstu gada balvas ceremonijā "Zelta mikrofons 2026" grupa par šo ierakstu saņēma divas statuetes kategorijās "Labākais indie vai alternatīvās mūzikas albums" un "Labākais koncertieraksts", kā arī ieguva portāla "Lasi.lv" lasītāju simpātiju balvu.
Grupas dalībnieki neslēpj prieku par gaidāmo uzstāšanos: "Klubs DEPO mums vienmēr ir bijis svarīgs pieturpunkts, tāpēc ir liels gandarījums tikties ar klausītājiem tā jaunajā mājvietā Šarlotes ielā.
