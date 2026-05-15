Krievijas karaspēka gaisa triecienā Kijivai ceturtdien nogalināti vismaz 24 cilvēki, tajā skaitā trīs bērni, piektdienas rītā ziņoja Valsts ārkārtas situāciju dienests.
Vairākas stundas ilgā trieciena laikā tika ievainoti 47 cilvēki, glābējiem no gruvešiem izdevies atbrīvot 30 cilvēkus.
Galvaspilsētas Darnicas rajonā daļēji sagrauta daudzstāvu dzīvojamā māja, iznīcinot 18 dzīvokļus. Pēc Ukrainas varasiestāžu datiem, mājai trāpījusi spārnotā raķete H-101.
Zem sagrautās ēkas drupām var atrasties cilvēki, brīdināja ārkārtas situāciju dienests. Turpinās gruvešu novākšana, kurā iesaistīti 170 glābēji un 51 tehnikas vienība.
Ukrainas gaisa spēki paziņoja, ka Krievija ceturtdien raidījusi 675 trieciendronus un 56 raķetes, galvenokārt uz Kijivu. Gaisa spēku pretgaisa aizsardzības vienības notrieca 652 dronus un 41 raķeti.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka Kijivā nodarīti postījumi 20 vietām, tai skaitā mājokļiem, skolai, veterinārajai klīnikai un citiem civilās infrastruktūras objektiem.
"Kijivā vēl notiek darbi triecienā sagrautās ēkas vietā; krievu raķešu trieciens burtiski nolīdzināja ar zemi dzīvokļu blokmāju no pirmā līdz devītajam stāvam," sacīja Zelenskis savā vakara uzrunā.
Sagrautās ēkas drupās tika atrasti septiņi bojāgājušie - trīs vīrieši, trīs sievietes un viena meitene, paziņoja policija.
Krievu uzbrukumos arī tika ievainoti cilvēki Odesas, Hersonas un Harkivas apgabalos.
"Šādi noteikti nerīkojas tie, kas uzskata, ka karš tuvojas beigām. Ir svarīgi, lai partneri neklusētu par šo triecienu," sacīja Zelenskis.
Krievu droni ceturtdien trāpīja arī ANO automašīnai Hersonas pilsētā, sacīja Zelenskis. Viņš apsūdzēja Maskavu tīšā uzbrukumā šai automašīnai, bet piebilda, ka šajā triecienā nebija cietušo.
Ukraina: Krievijas dzīvā spēka zaudējumi sasniedz 1 346 390
Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz piektdienas rītam sasnieguši 1 346 390 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 1150 iebrucēji.
Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī krievi zaudējuši 11 935 tankus, 24 569 bruņutransportierus, 42 085 lielgabalus un mīnmetējus, 1788 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 1379 zenītartilērijas iekārtas, 435 lidmašīnas, 352 helikopterus, 291 458 bezpilota lidaparātus, 4626 spārnotās raķetes, 33 kuģus un ātrlaivas, divas zemūdenes, 96 540 automobiļus un autocisternas, kā arī 4184 specializētās tehnikas vienības.
Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.
