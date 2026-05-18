Lietuvas teritorijā netālu no Utenas valsts austrumos nokritis lidrobots, svētdien paziņojušas Lietuvas amatpersonas, norādot, ka tas, domājams, ir Ukrainas bezpilota lidaparāts.
Lietuvas krīžu vadības centra vadītājs Vilmants Vitkausks informēja žurnālistus, ka lidrobots nav uzsprādzis un ka cietušo nav.
Nokritušā drona vietā turpinās intensīvi izmeklēšanas darbi, vēsta portāls "delfi.lt".
"Notikuma vietā visu nakti un joprojām dežurē Utenas apriņķa policija, kā arī strādā Pretterorisma operāciju vienības "Aras" sapieri," norādīja Policijas departamenta pārstāvis Ramūns Matonis.
Pagaidām nav pazīmju, ka drons varētu būt bijis aprīkots ar sprāgstvielām. Nav atrastas ne sprāgstvielas, ne arī kāda sprādziena pēdas.
Samaņes ciemā, kur tika atrasts nokritušais drons, cilvēki nedzīvo.
Lietuvas Nacionālais krīžu vadības centrs norādījis, ka saskaņā ar Lietuvas armijas sniegto informāciju radari svētdien dronu nefiksēja.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
