Tā dēvētās kokrūpnieku lietas ietvaros Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) prokuratūras uzdevumā ceturtdien uz laiku aizturēja zemkopības ministru Armandu Krauzi (ZZS) un bijušo Zemkopības ministrijas valsts sekretāru, tagadējo Valsts kancelejas vadītāju Raivi Kronbergu, procesuālās darbības veiktas pret vēl vairākām personām.
Ģenerālprokurors Armīns Meisters ceturtdien preses konferencē pavēstīja, ka R. Kronbergs aizturēts par pretdarbību kriminālprocesuālām darbībām, bet sīkāk nepaskaidroja, ko tas nozīmē.
Desmit personas, pret kurām uzsākts kriminālprocess un pie kurām ceturtdien veiktas procesuālās darbības, ir R. Kronbergs, A. Krauze, Zemkopības ministrijas (ZM) valsts sekretārs Ģirts Krūmiņš, ZM Meža nozares stratēģijas un atbalsta nodaļas vadītāja vietniece Ilze Silamiķele, bijušais AS "Latvijas valsts meži" (LVM) valdes priekšsēdētājs Pēters Putniņš, LVM padomes priekšsēdētāja Zane Driņķe, LVM padomes priekšsēdētāja padomnieks Valdis Lūks, Latvijas Kokrūpniecības federācijas viceprezidents Kristaps Klauss, kokrūpniecības uzņēmuma "Pata" amatpersona Reinis Muižnieks un "Pata" īpašnieks Uldis Mierkalns.
Ģenerālprokurors sarunā ar žurnālistiem noraidīja sazvērestības teorijas, ka prokuratūras darbība tiek saskaņota ar politiskajiem notikumiem. A. Meisters uzsvēra, ka prokuratūra ir neatkarīga institūcija, kas darbojas saskaņā ar likumu: "Savā darbā virzās no tās dienas kārtības, kas ir tās atbildībā." Pērn novembrī saņemti iesniegumi no vairākām personām ar aizdomām par iespējamu prettiesisku labvēlību kokrūpniecības nozarei. Prokuratūra veikusi pārbaudi un martā sāka kriminālprocesu. Izmeklēšana tagad pārgājusi aktīvajā fāzē – notiek kratīšanas kriminālprocesā iesaistīto dzīvesvietās un darba vietās. Ģenerālprokurors apstiprināja, ka procesuālās darbības notika arī "Latvijas valsts mežos" un uzņēmumā "PATA". Uz procesuālo darbību laiku kriminālprocesā iesaistītie tika aizturēti. Lielākā daļa šo personu jau nopratināta. Drošības līdzekļi nevienam patlaban nav piemēroti, jo drošības līdzekli var piemērot tikai aizdomās turētai vai apsūdzētai personai. Patlaban nevienai personai šāda statusa nav, jo ir statuss "persona, pret kuru sākts kriminālprocess", norādīja Meisters. Vienīgā persona, kas tikusi "aizturēta tādā izpratnē, kā to nosaka Kriminālprocesa likums", ir Kronbergs saistībā ar pretdarbību kriminālprocesā ceturtdien izmeklēšanas aktīvajā fāzē. Pārējo personu brīvība bija ierobežota tikai tik daudz, lai varētu sekmīgi veikt kratīšanu un pratināšanu.
Martā sāktajā kriminālprocesā tiek vērtēti divi virzieni. Pirmais saistīts ar Zemkopības ministrijas amatpersonām, kuras, iespējams, ļaunprātīgi izmantojušas dienesta stāvokli, prettiesiski panākot atbalstu kokrūpniecības nozarei. Otrs virziens ir LVM amatpersonu iespējami nolaidīga rīcība, proti, tām bija visas iespējas novērst valstij radīto kaitējumu, bet tās nerīkojās atbilstoši likumam. Runa ir par LVM amatpersonu iespējamo bezdarbību, kas Latvijas valstij radījusi zaudējumus apmēram 50 miljonu eiro apmērā. Mierkalnam un citām personām, kas nav valsts amatpersonas, tiek inkriminēts iespējams atbalsts dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā.
Ceturtdien izmeklēšana pārgājusi aktīvajā fāzē un sadarbībā ar KNAB veiktas kratīšanas kriminālprocesā iesaistīto personu dzīvesvietās un darbavietās. Procesuālās darbības, piemēram, veiktas LVM, "Pata" un Valsts kancelejā, kopumā 20 objektos. Ģenerālprokurors neizslēdza, ka nākotnē kriminālprocesā iesaistīto personu loks un kratīšanas objektu skaits var gan palielināties, gan kāda no nosauktajām personām zaudēs statusu šajā procesā.
Krauze – Saeimas deputāts
Procesuālo darbību laikā likumsargi izņēmuši Armanda Krauzes datoru un telefonu, kā arī viņš nodevis prokuratūrai dažādus dokumentus. Tā pastāstīja pats Krauze. "Šovs cik ātri sākās, tik ātri beidzās – es neesmu aizturēts! Informācija par manu aizturēšanu ir klaji meli! Es aktīvi sadarbojos ar tiesībsargājošajām iestādēm, balstoties uz manis paša iesniegumu Ģenerālprokuratūrā, pēc kura ir ierosināts kriminālprocess. Ir skumji, ka premjere izvēlas klausīties ielu baumās, nevis iedziļināties faktos. Es turpināšu pildīt savus Saeimas deputāta pienākumus un strādāt Latvijas lauksaimnieku un mūsu tautsaimniecības labā. Paldies par atbalstu! Strādājam tālāk!" sociālajos tīklos ceturtdien rakstīja Armands Krauze.
Komentējot Krauzes pausto, ka viņš pats iesniedzis iesniegumu Ģenerālprokuratūrā un visas procesuālās darbības ir saistītas ar šo iesniegumu,
ģenerālprokurors Meisters teica, ka šis bija tikai viens no iesniegumiem, kas tobrīd bija saņemts prokuratūras pārbaudē: "Absolūti virspusējs un neko neizsakošs iesniegums."
Zaļo un zemnieku savienības Saeimas frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis, komentējot informāciju par Armanda Krauzes aizturēšanu, žurnālistiem ceturtdien pauda atturīgu viedokli: "Es domāju, ka mums pietiek politisko intrigu aizvadītajā nedēļā. Aicinu fokusēties uz darbu. Lai tiesībsargājošās iestādes dara savu darbu, bet mēs darīsim savu darbu."
Ministru prezidente Evika Siliņa uz laiku atstādinājusi Kronbergu no amata, "pamatojoties uz publiski apstiprināto informāciju, ka viņš ir aizturēts procesuālo darbību veikšanai un viņa atrašanās amatā var kaitēt sabiedrības interesēm". Valsts kancelejas direktora pienākumus uzdots pildīt viņa vietniecei tiesību aktu lietās Inesei Gailītei.
Par ko ir lieta
Ģenerālprokuratūras lietvedībā atrodas kriminālprocess, kas sākts par iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem saistībā ar ļaunprātīgu dienesta stāvokļa izmantošanu un pieļautu bezdarbību prettiesiska atbalsta sniegšanā kokrūpniekiem. Prokuratūrā apstiprināja, ka ceturtdien kriminālprocesā veiktas procesuālās darbības, tostarp kratīšanas vairāku personu dzīvesvietās un darba vietās, arī Krauzes un Kronberga dzīvesvietā un darba vietā. Ņemot vērā veicamo procesuālo darbību apjomu, to veikšanai tika piesaistītas arī Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonas.
Valsts kontrole trešdien bija plānojusi iepazīstināt ar AS "Latvijas valsts meži" pārraudzības efektivitātes lietderības revīzijas rezultātiem, taču Zemkopības ministrijas iesniegtās sūdzības dēļ to neizdarīja. Bija plānots, ka Valsts kontroles rīkotajā preses konferencē piedalītos arī ģenerālprokurors Armīns Meisters. Revīzijā vērtēti valsts mežu pārvaldības procesi, atbildības sadalījums un publisko resursu izmantošanas lietderība, un tā ir saistīta ar tā dēvēto kokrūpnieku atbalsta lietu.
Pērn 20. novembrī Ģenerālprokuratūrā tika sākta prokurora pārbaude par to, vai, lemjot par atbalsta sniegšanu kokrūpniekiem, valsts amatpersonas ir rīkojušās atbilstoši likuma prasībām. Pārbaudē konstatēta iespēja, ka notikuši noziedzīgi nodarījumi valsts institūciju dienestā saistībā ar prettiesisku atbalsta sniegšanu kokrūpniekiem, veicot cenu korekciju LVM ilgtermiņa līgumos, informēja prokuratūrā. Līdz ar to Ģenerālprokuratūrā sākts kriminālprocess par noziedzīgiem nodarījumiem, kas paredzēti Krimināllikuma nodaļā "Noziedzīgi nodarījumi valsts institūciju dienestā".
Iepriekš Dienesta pārbaudes komisija secināja, ka 2023. gada nogalē valdības palīdzību saņēmušo kokrūpniecības uzņēmumu finanšu stāvoklis 2023. gadā nebija sistemātiski vai strukturāli nestabils. Ziņojumā tika minēti vairāki fakti, kas lika šaubīties par piešķirtā atbalsta pamatotību. Savukārt Krauze apgalvoja, ka Zemkopības ministrijas veiktajā dienesta pārbaudē nav konstatēts, ka valstij būtu nodarīti zaudējumi, sniedzot atbalstu kokrūpniekiem 2023. gadā.
