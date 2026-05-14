Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) ceturtdienas pusdienlaikā atbrīvojis šorīt aizturēto līdzšinējo zemkopības ministru Armandu Krauzi (ZZS), aģentūrai LETA pavēstīja aculiecinieki.
Prokuratūrā apstiprināja, ka līdz ar viņu aizturētais nu jau atstādinātais Valsts kancelejas direktors Raivis Kronbergs patlaban nav atbrīvots.
Jau ziņots, ka tā dēvētajā kokrūpnieku lietā KNAB prokuratūras uzdevumā šorīt aizturēja vēl tobrīd amatā esošo zemkopības ministru Krauzi un bijušo Zemkopības ministrijas (ZM) valsts sekretāru, tagadējo Valsts kancelejas vadītāju Kronbergu.
Viņi aizturēti uz procesuālo darbību veikšanas laiku.
Ministru prezidente Evika Siliņa (JV), kura ceturtdien paziņoja par demisiju, vēl pirms tam atstādināja Krauzi no amata, jo nevarot "tolerēt nekādu aizdomu ēnu pār ministriem". Tāpat viņa paziņoja, ka uz laiku atstādinājusi Kronbergu no amata.
Ģenerālprokuratūras lietvedībā atrodas kriminālprocess, kas sākts par iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem saistībā ar ļaunprātīgu dienesta stāvokļa izmantošanu un pieļautu bezdarbību prettiesiska atbalsta sniegšanā kokrūpniekiem.
Prokuratūra paziņojusi, ka kriminālprocesā veiktas procesuālās darbības, tostarp, kratīšanas vairāku personu dzīvesvietās un darba vietās, tostarp Krauzes un Kronberga dzīvesvietā un darba vietā.
Ņemot vērā veicamo procesuālo darbību apjomu, to veikšanai tika piesaistīts arī KNAB.
Valsts kontrole trešdien bija plānojusi iepazīstināt ar AS "Latvijas valsts meži" (LVM) pārraudzības efektivitātes lietderības revīzijas rezultātiem, taču ZM iesniegtās sūdzības dēļ to neizdarīja. Bija plānots, ka Valsts kontroles rīkotajā preses konferencē piedalītos arī ģenerālprokurors Armīns Meisters.
Revīzijā vērtēti valsts mežu pārvaldības procesi, atbildības sadalījums un publisko resursu izmantošanas lietderība, un tā ir saistīta ar tā dēvēto kokrūpnieku atbalsta lietu.
Pērn 20. novembrī Ģenerālprokuratūrā tika sākta prokurora pārbaude par to, vai, lemjot par atbalsta sniegšanu kokrūpniekiem, valsts amatpersonas ir rīkojušās atbilstoši likuma prasībām. Pārbaudē
konstatēta iespēja, ka notikuši noziedzīgi nodarījumi valsts institūciju dienestā saistībā ar prettiesisku atbalsta sniegšanu kokrūpniekiem,
veicot cenu korekciju LVM ilgtermiņa līgumos, informēja prokuratūrā. Līdz ar to Ģenerālprokuratūrā sākts kriminālprocess par noziedzīgiem nodarījumiem, kas paredzēti Krimināllikuma nodaļā "Noziedzīgi nodarījumi valsts institūciju dienestā".
Vienlaikus ar kriminālprocesa sākšanu prokurora pārbaude nav pabeigta, un tā Ģenerālprokuratūrā tiek turpināta, tostarp sadarbībā ar Valsts kontroli.
Iepriekš Dienesta pārbaudes komisija secināja, ka 2023. gada nogalē valdības palīdzību saņēmušo kokrūpniecības uzņēmumu finanšu stāvoklis 2023. gadā nebija sistemātiski vai strukturāli nestabils. Ziņojumā tika minēti vairāki fakti, kas lika šaubīties par piešķirtā atbalsta pamatotību.
Savukārt Krauze apgalvoja, ka Zemkopības ministrijas veiktajā dienesta pārbaudē nav konstatēts, ka valstij būtu nodarīti zaudējumi, sniedzot atbalstu kokrūpniekiem 2023. gadā.
