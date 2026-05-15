ASV neizstāsies no NATO, jo palikt Ziemeļatlantijas aliansē ir Vašingtonas interesēs, piektdien paziņoja Somijas prezidents Aleksandrs Stubs.
"Savienotās Valstis neplāno izstāties no alianses. Savienotās Valstis turpinās strādāt NATO. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir to pamatinteresēs. Tāpēc pārtrauksim tukšās runas par to," aizsardzības nozarei veltītajā Lietuvas un Somijas biznesa forumā Viļņā sacīja Stubs.
Somijas prezidents uzsvēra, ka Vašingtonai militārās bāzes Eiropā ir ļoti svarīgas, lai ASV varētu īstenot savu varas projekciju Tuvajos Austrumos un citos reģionos.
"Amerikai ir vajadzīga Eiropa.
Es minēšu tikai divus piemērus. ASV bāzes Eiropā, neatkarīgi no tā, vai tās ir Ramšteinā vai citur, ir sine qua non [obligāts priekšnosacījums - latīņu val.], lai Savienotās Valstis varētu projicēt savu militāro spēku pasaulē, jo īpaši Tuvajos Austrumos, Āzijā vai Āfrikā. Ja nebūtu bāzu Eiropā, tām nebūtu iespējams darīt to, ko tās dara tagad Tuvajos Austrumos," sacīja Stubs.
Viņš arī uzsvēra, ka galvenais drauds ASV ir Krievijas kodolarsenāls.
"Un milzīgs daudzums šo kodolieroču ir koncentrēti Kolas pussalā un Murmanskā, 100 kilometrus no Somijas robežas. Savienotās Valstis ir daļa no alianses, kas ar Somijas, Zviedrijas un Norvēģijas starpniecību nodrošina tuvu piekļuvi šiem kodolieročiem. Šie stratēģiskie vai citi kodolieroči nav vērsti pret Viļņu, tie nav vērsti pret Helsinkiem, Stokholmu vai Oslo. Tie ir vērsti pret Ņujorku, Vašingtonu, Maiami un Losandželosu," teica Stubs.
Jau ziņots, ka Stubs ceturtdien un piektdien uzturas valsts vizītē Lietuvā.
