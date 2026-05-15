Ukrainā atgriežas vēl 205 gūstekņi.

Gūstekņu apmaiņas ietvaros, kas noris formātā "1000 pret 1000", Ukrainā atgriežas 205 cilvēki, piektdien pavēstīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
"Atbrīvoto vidū ir ierindas karavīri, seržanti un virsnieki. Lielākā daļa no viņiem gūstā atradās kopš 2022. gada," sociālajos tīklos pauda prezidents.
"Aizstāvējuši Ukrainu Mariupolē un "Azovstaļā", Doneckas, Luhanskas, Harkivas, Hersonas, Zaporižjas, Sumu, Kijivas virzienos un Čornobiļā," norādīja Zelenskis.
Kā tas bijis arī iepriekš, Krievijas Aizsardzības ministrija bija pirmā, kas ziņoja par apmaiņu.
Procesā kā starpnieks darbojās Apvienotie Arābu Emirāti (AAE), norādīja ministrija.
ASV prezidents Donalds Tramps, pavēstot par trīs dienu pamieru pirms 9. maija, paziņoja arī par gaidāmo gūstekņu apmaiņu pēc formulas "1000 pret 1000".
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu