ASV Ņujorkā pirmdien izsoļu nama "Christie's" vairāksolīšanā Džeksona Polloka glezna "Number 7A, 1948" (attēlā) pārdota par 181,2 miljoniem dolāru, kas ir jauns rekords izsolēs pārdotajiem Polloka darbiem, pavēstīja izsoļu nams.
Saskaņā ar tīmekļa izdevuma "ARTnews" datiem izsolēs pārdoto gleznu vidū šis Polloka darbs tagad ir ceturtais dārgākais. Iepriekšējais abstraktā ekspresionisma gleznotāja izsoles rekords bija 61,2 miljoni dolāru, kas tika uzstādīts 2021. gadā. Citi viņa darbi privāti pārdoti par summām, kas sasniedz 200 miljonus dolāru. Rumāņu mākslinieka Konstantīna Brankuši ap 1913. gadu veidotā bronzas galva "Danaide" pirmdien "Christie's" izsolē tika pārdota par 107,6 miljoniem dolāru. Gleznotāja Marka Rotko darbs "No. 15 ("Two Greens and Red Stripe")" tika izsolīts par 98,4 miljoniem dolāru, bet katalāņu mākslinieka Žuana Miro darbs "Portrait of Madame K." tika nopirkts par 53,5 miljoniem dolāru. Pirmdienas izsole seko virknei rekordu, kas pērn novembrī tika uzstādīti izsoļu namā "Sotheby's".
