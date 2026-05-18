TV3 raidījuma "Zilonis studijā" vadītājam un radio "STAR FM" personībai Oskaram Leperam Rīgas maratona laikā bija nepieciešama mediķu palīdzība, liecina viņa publikācija sociālajā medijā "Instagram".
"Šādu rezultātu savam pirmajam pusmaratonam nebiju plānojis! 19. kilometrs izrādījās liktenīgs," Instagram stāstā pauda Lepers. Vienlaikus viņš pateicās līdzcilvēkiem un NMPD darbiniekiem, kuri viņam steidzās palīgā.
Jau vēstīts, ka aizvadītās nedēļas nogalē Rīgā norisinājās visu laiku lielākais "Rimi Rīgas maratons", pulcējot 46 313 dalībniekus no 116 pasaules valstīm.
Ārvalstu skrējēju skaits, salīdzinot ar pērno gadu, pieaudzis par 10%.
Maratona distancē par Latvijas čempioniem kļuva Kristaps Bērziņš un Anna Kļučņika, savukārt absolūtajā vērtējumā uzvarēja Kenijas skrējējs Kelvins Kiptū Kororija un etiopiete Ajanta Kumela Tadesse.
Pusmaratonā sieviešu konkurencē tika sasniegts jauns trases rekords – etiopiete Edžgajehu Taje finišēja 1:04:22. Tikmēr DPD jūdzes distancē Artūrs Niklāvs Medveds laboja Latvijas rekordu.
Organizatori norāda, ka pasākums aizvadīts mierīgi un bez būtiskiem incidentiem.
