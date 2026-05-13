Premjere Evika Siliņa (JV) "Progresīvajiem" piedāvājusi turpināt sadarbību, trešdien pēc tikšanās ar sadarbības partneriem teica Siliņa.
Siliņa norādīja, ka "Progresīvie" sarunas laikā savu lēmumu par turpmāko sadarbību nav paziņojuši, jo vēlas vēl apspriesties. Premjere piedāvājusi, ka viņas virzītais kandidāts aizsardzības ministra amatam, pulkvedis Raivis Melnis, varētu būt visas koalīcijas virzītais kandidāts.
Pēc Siliņas lēmuma atbrīvot no amata aizsardzības ministru Andri Sprūdu (P) partija "Progresīvie" paziņoja, ka Siliņa nespēj atbildīgi vadīt valdību. Vienlaikus politiskais spēks vēlējās ar premjeri tikties, pirms paziņot gala lēmumu par turpmāko rīcību.
Trešdienas pēcpusdienā "Progresīvie" un Siliņa, līdzi ņemot savu izvirzīto aizsardzības ministra amata kandidātu pulkvedi Melni, satikās.
Lēmumu pieprasīt Sprūda demisiju premjere pieņēma pēc dronu incidentiem Latgalē, norādot uz uzticības zudumu ministram un problēmām nozarē.
Savukārt Sprūds paziņoja par atkāpšanos, uzņemoties politisko atbildību un cenšoties pasargāt armiju no ieraušanas politiskās spēlēs.
Koalīcijas partneru starpā jau ilgstoši valdījušas dažādas domstarpības, taču līdz šim izdevies vienoties par darba turpināšanu.
Premjere iepriekš paudusi, ka gadījumā, ja "Progresīvie" nolems izstāties no koalīcijas, strādās tehniskā valdība.
