Krišjānis Kariņš savas pirmās premjerēšanas laikā faktiski bez pētījumiem un konsultācijām ar zinātniekiem Eiropā viens no pirmajiem ziņoja, ka Latvija līdz 2030. gadam apņemas samazināt siltumnīcefekta gāzu izmešus par 17%.
Ko Latvijai nozīmē šie 17%? Absolūti nerealizējamus lielumus, jo Latvijai jau tā ir 3–5 zaļākā ekonomika Eiropā un mums faktiski nav netīru, dabu piesārņojošu uzņēmumu. Lauksaimniecību aiztikt nedrīkst, jo mūsu zemniekiem jau tā ir mazākās subsīdijas Eiropā un izmaksu paaugstināšana nozari vienkārši nogalinās. Tiek izskatīti plāni par atteikšanos no ar dabasgāzi kurināmajiem TEC, taču arī tas nav reāli, jo tur saražotā elektrība ir nepieciešama “zaļās” enerģijas stabilizēšanai ne tikai mums, bet arī Lietuvai un Igaunijai.
Tātad to var darīt tikai uz autotransporta rēķina, un faktiski tas nozīmē, ka apmēram no 800 tūkstošiem vienību vai vismaz 2/3 savi auto būs jānoliek pie sētas un atslēgas jāizmet. Piemēram, 30 miljonu valsts atbalsta programmas ietvaros elektroauto varēja iegādāties tikai 6,5 tūkstoši cilvēku, bet te vajadzētu vismaz pusmiljonu.
Par kopējām šī procesa izmaksām arī nevienam nav izpratnes, un tās, visticamāk, var sasniegt 12–13 miljardus, kamēr pieejamais finansējums ir tikai 2,5 miljardi.
Latvijai šādas naudas nav un nebūs, bet tās ņemšana no budžeta apdraudēs citas kritiskās vajadzības. Viskritiskākā joma ir aizsardzība, jo nav pieļaujams, ka sākas jebkāda finansiāla žonglēšana ar aizsardzības budžetu.
Baltijas asamblejā esmu rosinājis diskusiju, ka Baltijas valstis, Somija, Polija, Čehija un, iespējams, Rumānija, kā valstis, kas robežojas ar Krieviju un saskaras ar reāliem agresijas draudiem, varētu lūgt ES atļauju zaļajam kursam paredzētos līdzekļus vismaz tuvākajos gados novirzīt aizsardzības vajadzībām.
Diemžēl valstī līdz pat šim laikam nav izstrādāta vienota zaļā kursa stratēģija, kā rezultātā vēja staciju būvēšanu pieteikuši vairāk nekā 200 pretendenti.
Andris Kulbergs,
14. Saeimas deputāts.
