Spānijas futbola kluba "Barcelona" čempionu parādē lielāko uzmanību izpelnījās jaunā talanta Lamina Jamala rīcība.
"Barcelona" titulu nodrošināja trīs kārtas pirms čempionāta beigām saldākajā iespējamajā veidā, proti, "El Clasico" uzvarot Madrides "Real" (2:0). Katalonijas klubam tas ir trešais zelts četru gadu laikā un kopumā – 29. ("Real" ir 36). Komandas uzbrukuma līderis Lamins Jamals pēdējās trīs kārtās nav spēlējis pēc tam, kad kuriozā veidā, proti, izpildot 11 metru soda sitienu, guva traumu. Čempionu parādē Barselonas ielās komandas autobusā Jamals bija uzmanības centrā, jo vicināja Palestīnas karogu. Iespējams, jaunietim "Free Palestine" pārliecība veidojusies ģimenē, kas neslēpj atbalstu Palestīnai.
Šis jautājums pasaulē raisa plašas diskusijas. Palestīnu atzīst 157 no 193 Apvienoto Nāciju Organizācijas valstīm, tostarp arī 15 no 27 Eiropas Savienības valstīm, ieskaitot Spāniju. Baltijas valstis nav to vidū, tāpat arī ASV.
Lamins Jamals čempionu parādē izcēlās ar vēl kādu skandalozu vēstījumu, parādot T kreklu ar uzrakstu tulkojumā no angļu valodas: "Paldies Dievam, ka neesmu Madridista" jeb no "Real" nometnes. Tas viņam nākotnē garantē "laipnu" sagaidīšanu "Bernabeu" stadionā Madridē.
18 gadus vecais Lamins Jamals, kurš Spānijas izlasei jau aizpērn palīdzēja triumfēt Eiropas čempionātā, šosezon ir "Barcelona" rezultatīvākais spēlētājs, 28 "La Liga" spēlēs izceļoties ar 16 vārtiem un 11 rezultatīvām piespēlēm. Tiek ziņots, ka viņš būs atkopies no traumas un varēs Spānijas izlasei palīdzēt Pasaules kausā, kas sāksies 11. jūnijā.
