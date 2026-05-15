Nacionālā apvienība (NA) kā 15. Saeimas vēlēšanu apgabalu līderus virza esošos Saeimas deputātus, piektdien partijas pasākumā paziņoja NA valdes priekšsēdētāja Ilze Indriksone.
NA Rīgas apgabala līdere būs Indriksone, kas arī pieteikta kā partijas premjera amata kandidāte, Zemgalē saraksta līderis būs Jānis Vitenbergs, Vidzemes — Jānis Dombrava, Kurzemes — Artūrs Butāns, bet Latgales — Edmunds Teirumnieks.
Kā informēja partijā, NA redzējums nākamajai Saeimai balstās četros pamatos — latviska, augoša, droša un ģimenēm draudzīga Latvija. Partija pirms gaidāmajām vēlēšanām uzsver, ka Latvijai nākamajos gados nepieciešama skaidra nacionāla politika, straujāka ekonomiskā izaugsme, stingra drošības un imigrācijas politika, kā arī plašāks atbalsts ģimenēm ar bērniem.
"Latvijai jābūt valstij, kurā latviešu valoda, kultūra un nacionālā identitāte ir neapstrīdams pamats. Vienlaikus mums jāveido droša un ekonomiski spēcīga valsts, kur cilvēki vēlas dzīvot, strādāt un audzināt bērnus," norāda Indriksone, piebilstot, ka
NA piedāvājot skaidru redzējumu par Latviju, kas ir latviska, plaukstoša, droša un ģimenēm draudzīga.
NA programmā akcentē latviskas vides stiprināšanu visās jomās — izglītībā, mediju telpā un publiskajā pārvaldē. Tāpat partija akcentē Dziesmu svētku tradīcijas nepārtrauktības nodrošināšanu, reģionālās kultūras tradīciju stiprināšanu, kultūras pieminekļu un kultūrainavas saglabāšanu un aizsardzību.
Ekonomikas jomā NA par galveno mērķi izvirza ekonomiku ar augstvērtīgu eksportu, investīcijām un vietējā kapitāla uzņēmējdarbību, ko nodrošina mērķēta finanšu politika un produktīvs vietējais darbaspēks. NA uzsver arī nepieciešamību stiprināt reģionu attīstību, uzlabot infrastruktūru un iedzīvotāju mobilitāti.
Ģimeņu atbalsta jomā NA paredz veidot visaptverošu atbalstu ģimenēm no bērna gaidīšanas brīža līdz pilngadībai. NA piedāvā palielināt ģimenes valsts pabalstu, kura palielināšanu NA jau panāca 2022. gadā, kā arī palielināt bērnu kopšanas pabalstu līdz 600 eiro. NA plāno paplašināt atbalstu mājokļu iegādei ģimenēm ar bērniem, kā arī nodrošināt hipotekārā kredīta daļēju dzēšanu par katru bērnu.
Kā informē partijā, drošības jomā NA iestājas par būtisku valsts aizsardzības spēju stiprināšanu un stingrāku imigrācijas ierobežošanu un kontroli. Partija uzsver nepieciešamību palielināt drošības dienestu kapacitāti, attīstīt aizsardzības industriju un stiprināt Latvijas sadarbību ar sabiedrotajiem.
Jau ziņots, ka NA ilggadējais līderis Raivis Dzintars nolēmis turpmāk nepretendēt uz politiskiem amatiem un nekandidēt gaidāmajās Saeimas vēlēšanās.
NA, kas pašlaik atrodas opozīcijā, Saeimā ir 12 deputātu vietas. Par premjera amata kandidāti 15. Saeimas vēlēšanās NA virzījusi Indriksoni.
Iepriekš savus premjera amata kandidātus jau izziņojušas vairākas citas partijas.
"Progresīvie" šim amatam izvirzījuši Saeimas frakcijas vadītāju un partijas līdzpriekšsēdētāju Andri Šuvajevu, Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) šim amatam virza ekonomikas ministru Viktoru Valaini, bet partija "Latvija pirmajā vietā" ziņojusi, ka tās premjera amata kandidāts būs Ainārs Šlesers.
Kā vēstīts, Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) ceturtdien lēma demisionēt.
NA, ZZS un "Apvienotais saraksts" ceturtdien konceptuāli vienojušies par sadarbību jaunas valdības izveidē, aģentūrai LETA pauda NA valdes priekšsēdētāja Indriksone.
Kā norādīja Indriksone, katra partija ar savu redzējumu šodien dosies pie Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča.
Pēc Indriksones paustā, partijas kā sadarbības partneri redz JV. "Vai visu JV vai daļa, mēs jau nezinām, kāda ir viņu pozīcija šajā brīdī," teica Indriksone, paužot cerību, ka JV būs gatava iesaistīties.
NA frakcijā pašlaik ir 12 deputāti, AS — 13, bet ZZS — oficiāli 16, tomēr partija rēķinoties ar 18 balsīm, tātad bez ceturtā partnera vairākumu nodrošināt nav iespējams. Iepriekš Saeimā bijuši arī balsojumi, kur šī trijotne balsojusi kopā ar "Latvija pirmajā vietā", šādos gadījumos pamatā "Progresīvajiem" veltot kritiku ZZS par nebalsošanu kopā ar līdzšinējo koalīciju.
