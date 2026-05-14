Mārupē un Madonā aizvadītajā diennaktī ugunsgrēkos cietuši divi cilvēki, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Trešdien plkst. 23.35 VUGD saņēma izsaukumu uz Madonas novada Lubānu, kur dega divstāvu dzīvojamā māja 140 kvadrātmetru platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās divi cilvēki, no kuriem viens nodots mediķiem.
Neilgi pēc plkst. 1 VUGD saņēma izsaukumu uz Mārupi. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji konstatēja, ka deg garāža pilnā platībā un ugunsgrēks izplatījies uz dzīvojamo māju.
Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās četri cilvēki, no kuriem viens ugunsgrēkā cieta. Notikuma vietā dega garāža pilnā 50 kvadrātmetru platībā, vieglā automašīna, motocikli, piekabe ar kuteri, kā arī vienstāva dzīvojamās mājas bēniņi 150 kvadrātmetru platībā.
Aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 38 izsaukumus — desmit uz ugunsgrēku dzēšanu, 15 uz glābšanas darbiem, bet vēl 13 izsaukumi bija maldinājumi.
