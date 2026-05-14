Nacionālā apvienība (NA) uzskata, ka jādod iespēja valdību vadīt citai partijai, nevis "Jaunajai vienotībai" (JV), ceturtdien pēc premjeres Evikas Siliņas (JV) paziņojuma par demisiju žurnālistiem teica NA deputāts Artūrs Butāns.
Deputāts Siliņas demisiju vērtēja kā likumsakarīgu.
Butāns atgādināja, ka NA ir paudusi gatavību veidot jaunu valdību kopā ar "Apvienoto sarakstu", JV un Zaļo un zemnieku savienību (ZZS). "Uzskatām, ka JV savas iespējas ir izsmēluši, un viņi šo valdību nevarētu vadīt," teica Butāns, norādot, ka šo partiju starpā būtu mazāk pretrunu nekā līdzšinējā koalīcijā.
Viņš norādīja, ka jāveido stabila, plašāka valdība, kurā galvenais jautājums būtu drošība.
Butāns pauda, ka NA kā savu premjera amata kandidāti virza NA valdes priekšsēdētāju Ilzi Indriksoni un ka "bumba ir prezidenta pusē", kurai partijai viņš uzticas. Politiķis pauda, ka JV divas reizes viena sasaukuma laikā pati gāzusi savu valdību un "tādas rotaļas vairs nevar atļauties".
Butāns izslēdza kā sadarbības partneri "Progresīvos", norādot, ka šis ir laiks, lai fokusētos uz kopīgo, un ideoloģiskās nesaskaņas un nespēja tikt galā ar aizsardzības nozari novedusi pie šīs valdības krišanas.
Jau ziņots, ka Siliņa nolēmusi demisionēt.
Valdības koalīcijā ietilpstošie "Progresīvie" trešdien aicināja Valsts prezidentu sākt konsultācijas par jaunas valdības izveidi. "Progresīvie" paziņoja, ka valdība faktiski zaudējusi rīcībspēju, un šādā situācijā pastāv divas iespējas - Ministru prezidentes demisija vai balsojums Saeimā par valdības turpmāko uzticību.
