Nacionālā apvienība (NA), Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) un "Apvienotais saraksts" ceturtdien konceptuāli vienojušies par sadarbību jaunas valdības izveidē, pauda NA valdes priekšsēdētāja Ilze Indriksone.
Viņa norādīja, ka katra partija ar savu redzējumu piektdien dosies pie Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča.
Jau ziņots, ka Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) nolēmusi demisionēt, savukārt Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) prokuratūras uzdevumā ceturtdienas rītā aizturējis zemkopības ministru Armandu Krauzi (ZZS) un Valsts kancelejas vadītāju Raivi Kronbergu.
Valdības koalīcijā ietilpstošie "Progresīvie" trešdien aicināja Valsts prezidentu sākt konsultācijas par jaunas valdības izveidi. "Progresīvie" paziņoja, ka valdība faktiski zaudējusi rīcībspēju, un šādā situācijā pastāv divas iespējas — Ministru prezidentes demisija vai balsojums Saeimā par valdības turpmāko uzticību.
Premjere trešdien pēc tikšanās ar "Progresīvajiem" gan teica, ka esot piedāvājusi viņiem turpināt sadarbību. Savukārt līdzšinējā koalīcijā ietilpstošā ZZS jau trešdien paziņoja, ka līdz ar "Progresīvo" lēmumu Siliņas vadītā valdība faktiski ir kritusi. ZZS uzskata, ka patlaban visi būtu ieguvēji no jaunas valdības.
Konflikts starp premjeres pārstāvēto "Jauno vienotību" un "Progresīvajiem" samilza svētdienas vakarā pēc Siliņas paziņojuma par aizsardzības ministra Andra Sprūda (P) atbrīvošanu no amata vienlaikus ar viņa paša paziņojumu par atkāpšanos. Lēmumu pieprasīt Sprūda demisiju premjere pieņēma pēc dronu incidentiem Latgalē, norādot uz uzticības zudumu ministram un problēmām nozarē. Savukārt Sprūds paziņoja par atkāpšanos, uzņemoties politisko atbildību un cenšoties pasargāt armiju no ieraušanas politiskās spēlēs.
Koalīcijas partneru starpā jau ilgstoši valdījušas dažādas domstarpības, taču līdz šim bija izdevies vienoties par darba turpināšanu.
Valsts prezidents jau trešdien norādīja, ka piektdien plāno tikties ar pārstāvjiem no visām Saeimas frakcijām, lai konsultētos par pašreizējo politisko situāciju. Valsts prezidenta ieskatā, neskatoties uz to, ka līdz Saeimas vēlēšanām ir atlikuši pieci mēneši, ir nepieciešama lemtspējīga valdība ar atbalstu Saeimā.
