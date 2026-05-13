Ukrainas Nacionālais pretkorupcijas birojs (NABU) un Speciālā pretkorupcijas prokuratūra (SAP) pirmdien paziņoja, ka izvirzījušas apsūdzības "bijušajam Ukrainas prezidenta biroja vadītājam" aizdomās par līdzdalību augsta līmeņa kriminālajā grupējumā, kas atmazgājis 460 miljonu hrivnu jeb apmēram desmit miljonu eiro, izmantojot elitāru būvprojektu Kijivas apkaimē. 

Kaut publiski sniegtajā informācijā Andrija Jermaka vārds nebija minēts, tikai amats, skaidrs, ka ir runa par personību, kuru Ukrainas politiskajās aprindās vēl pavisam nesen neoficiāli dēvēja par Ukrainas pelēko kardinālu vai viceprezidentu, bez kura ziņas valstī nekas svarīgs nevar notikt. Jermaks piecus gadus vadīja prezidenta Volodimira Zelenska biroju un tika uzskatīts par Zelenska uzticības personu, jo abi bija pazīstami arī agrāk. Tomēr pagājušā gada novembrī Jermakam minētā skandāla dēļ nācās iesniegt atlūgumu. Gan toreiz, gan tagad viņš savu līdzdalību naudas atmazgāšanā noliedz, bet novērotāji konstatē, ka plašā korupcijas lieta Krievijas iebrukuma apstākļos diemžēl rada lieku spiedienu uz prezidenta Zelenska administrāciju.

Elitāri apartamenti

