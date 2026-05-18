"Spēlējām labi un pārliecinoši. Pēc otrajiem vārtiem otrajā periodā ieguvām pārliecību, turpinājumā izturot viņu spiedienu — tā bija atslēga mūsu uzvarai," sacīja Latvijas hokeja izlases vārtsargs Kristers Gudļevskis, kurš atvairīja visas 25 pretinieku mestās ripas mačā pret Vāciju.
Viņš īpaši izcēla arī komandas darbu aizsardzībā.
"Atļāvām metienus no ārpuses, kā arī bija labs mazākums. Nevaru sūdzēties," secināja Gudļevskis.
Ikdienā Vācijā spēlējošais vārtsargs atzina, ka uzvara pār vāciešiem viņam bijusi īpaša arī personīgi.
"Tas ir principiāls jautājums. Ir patīkami, ņemot vērā to, ka man iepriekšējā spēle pret viņiem bija ļoti neveiksmīga," teica Gudļevskis.
Mača vidū Gudļevskis apturēja arī bīstamu Džošua Samanska izgājienu viens pret vienu.
"Nolasīju. Biju pacietīgs, un labi, ka man ir garas kājas — tas palīdzēja," atzina Gudļevskis.
Savukārt Latvijas izlases uzbrucējs Sandis Vilmanis pēc mača ar humoru komentēja savu neizmantoto iespēju raidīt ripu tukšos vārtos.
"Negribēju savus pirmos vārtus gūt ar metienu tukšos vārtos. Nevaru nevienu vainot. Pats vainīgs — pārmetu pāri vārtiem. Nākamreiz, cerams, iekritīs,"
teica Vilmanis.
Latvijas izlases galvenais treneris Harijs Vītoliņš pēc uzvaras uzsvēra komandas raksturu: "Puišiem teicu — uzskatu, ka raksturs ir labāks par talantu."
"Lai izcīnītu uzvaras, ir jācīnās līdz beigām, jāuzvar divcīņas, nevar tās atdot pretiniekam. Pirmās 30 minūtes mums tas izdevās. Likās, ka vācieši ir tādi drusku nedroši, deva mums spēlēt," uz maču atskatījās galvenais treneris.
"Pēc 2:0 mēs sākām zaudēt to konceptu, ko prasījām. Sākām griezt virāžas, sākām zaudēt divcīņas, sākām mazliet spekulēt, bet caur uzvaru tā ir laba mācība, ka tās desmit minūtes otrajā trešdaļā jānoņem nost."
Kā norādīja treneris, noslēdzošajā periodā iniciatīva pretiniekiem atdota apzināti.
"Puiši malači. Tā bija darba pilna uzvara ar labu raksturu," teica treneris. "Ja noņemam Sanda Vilmaņa metienu garām tukšiem vārtiem, tad arī realizācija bija laba. Neskatoties uz to, ka bija vēl momenti,
visiem ielieku teicamu atzīmi. Ja ir uzvara, tad esam kaut ko pareizi darījuši."
Vītoliņš uzslavēja arī aizsargu darbību un Gudļevska sniegumu vārtos.
"Tādā komandā kā mums vārtsargs ir ļoti svarīgs. Kā es vienmēr saku, mēs savus divus [vārtus] iebakstīsim, un, ja vārtsargs nostāvēs uz nulli vai ielaidīs vienus vārtus, tad mums ir iespēja uzvarēt."
A apakšgrupā pēc divām spēlēm Austrijai, Somijai un Šveicei ir pa sešiem punktiem, ASV un Latvija guvušas pa trim punktiem, bet Vācija, Ungārija un Lielbritānija ir bez punktiem.
Pirmdien Latvijas izlasei ir brīvdiena, bet nākamo spēli valstsvienība aizvadīs otrdien plkst. 17.20 pret Austriju.
Jau ziņots, ka Latvijas vīriešu hokeja izlase svētdien Cīrihē pasaules čempionāta otrajā mačā ar rezultātu 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) uzvarēja Vāciju.
