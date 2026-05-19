Latvijas gaisa telpā otrdien novērots viens no ārzemēm ielidojis drons, un patlaban tas vairs neatrodas valsts gaisa telpā, šodien žurnālistiem sacīja Krīzes vadības centra (KVC) vadītājs Arvis Zīle.
Jau ziņots, ka otrdien īsi pirms pusdienlaika Austrumu pierobežā atkal izsūtīti šūnu apraides paziņojumi par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā.
Sākotnēji paziņots par apdraudējumu Krāslavas un Ludzas novados. Vēlāk šūnapraides ziņojums tika izsūtīts arī Preiļu un Rēzeknes novadu, kā arī Rēzeknes iedzīvotājiem.
Savukārt neilgi pēc plkst. 12.30 brīdinājums par iespējamo apdraudējumu tika izplatīts Madonas novadā. Ap plkst. 13 brīdinājums paplašināts līdz Cēsu, Smiltenes un Gulbenes novadiem. Vēlāk paziņojumu saņēma arī Valmieras novadā.
Austrumu pierobežā pārtrauc latviešu valodas eksāmenu iespējama gaisa telpas apdraudējuma dēļ
Vairākos Latgales novados pēc Nacionālo bruņoto spēku (NBS) izsludinātā iespējamā gaisa telpas apdraudējuma pārtraukta 9. klašu latviešu valodas centralizētā eksāmena norise, liecina izglītības un zinātnes ministres Daces Melbārdes (JV) sniegtā informācija.
Eksāmena norise pārtraukta Krāslavas, Preiļu, Ludzas, Madonas un Rēzeknes novados un Rēzeknē. Eksāmena otrā daļa tiks organizēta papildtermiņā 9. jūnijā.
Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) aicina apdraudētajās teritorijās ievērot pašvaldību noteiktos drošības algoritmus un uzturēties drošās telpās, ievērojot tā dēvēto "divu sienu" principu. IZM un Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) turpina saziņu ar iesaistītajām institūcijām un novadu izglītības pārvaldēm.
Ņemot vērā pašreizējo ģeopolitisko situāciju un nesenos apdraudējumus Latvijas gaisa telpai, VIAA sadarbībā ar IZM ir sagatavojusi informatīvu materiālu par skolu vadības rīcību neparedzētās situācijās lokālā un nacionālā līmenī, kas nosūtīts visām izglītības iestādēm.
Iepriekš IZM norādīja, ka VIAA gatavo mācības dažādām izglītības iestāžu mērķgrupām un tuvākajā laikā paredzēts attālināts seminārs izglītības iestāžu vadītājiem par civilās aizsardzības jautājumiem, tostarp psiholoģiskās noturības jautājumiem.
Vienlaikus ministrijā uzsvēra, ka civilā aizsardzība nav tās tiešā kompetence un apdraudējuma gadījumos izglītības iestādēm jārīkojas atbilstoši pašvaldību civilās aizsardzības plāniem un saviem drošības algoritmiem.
