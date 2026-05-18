Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca (RAKUS) Eiropas testēšanas nedēļā no 25. maija līdz 29. maijam piedāvās iedzīvotājiem bez maksas un konfidenciāli veikt C hepatīta un HIV testus, lai veicinātu šo saslimšanu agrīnu diagnostiku, informēja slimnīcā.
Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) dati liecina, ka pēdējos gados jaunatklāto HIV gadījumu skaits Latvijā samazinās — 2022. gadā tika reģistrēti 229 jaunatklāti HIV gadījumi, bet 2024. gadā — 180 gadījumi. Vienlaikus SPKC norāda, ka C hepatīta pacientu vidū pieaug HIV koinfekcijas īpatsvars — no 3,7% 2022. gadā līdz 5% 2024. gadā.
Austrumu slimnīcas speciālisti uzsver, ka
gan C hepatīts, gan HIV ilgstoši var noritēt bez izteiktiem simptomiem, tāpēc agrīna diagnostika ir būtiska,
lai laikus sāktu ārstēšanu, samazinātu komplikāciju risku un mazinātu infekcijas tālāku izplatību sabiedrībā.
Austrumu slimnīcas valdes priekšsēdētājs Vadims Beļuns norāda, ka slimnīca ikdienā nodrošina dažādu, tai skaitā retu un bīstamu infekciju slimību diagnostiku un ārstēšanu, tāpēc slimnīcai ir atbildība arī par plašāku sabiedrības veselības veicināšanu.
No 25. maija līdz 29. maijam C hepatīta anti-HCV un HIV testus varēs veikt stacionārā "Gaiļezers" Hipokrāta ielā 2, Rīgā, 0. stāvā pie AB1 ieejas darbdienās no plkst. 8 līdz 16, kā arī stacionārā "Latvijas Infektoloģijas centrs" Linezera ielā 3, Rīgā, Ambulatorās daļas 1. stāvā, 117. procedūru kabinetā darbdienās no plkst. 8 līdz 17.30.
Testus varēs veikt arī veselības centrā "Biķernieki" Lielvārdes ielā 68/1, Rīgā, 1. stāvā darbdienās no plkst. 8 līdz 16.
Lai nodrošinātu raitu pacientu plūsmu, iedzīvotāji tiek aicināti iepriekš pieteikties, zvanot pa tālruni 6000 9970 darbdienās no plkst. 8 līdz 17. Zvanu centra operators informēs par pieejamajiem pieraksta laikiem.
Slimnīcā skaidro, ka C hepatīta gadījumā inficēšanās risks var būt saistīts ar situācijām, kurās pastāv saskare ar asinīm, tai skaitā skaistumkopšanas procedūrām, tetovēšanu, seksuāliem kontaktiem vai atsevišķos gadījumos medicīniskām manipulācijām.
Mūsdienās C hepatītam un HIV ir pieejamas efektīvas terapijas iespējas —
C hepatīta ārstēšana ir kļuvusi īsāka un labi panesama, savukārt HIV infekcija ar atbilstošu terapiju ir kontrolējams hronisks stāvoklis.
Katram cilvēkam, kurš Austrumu slimnīcā veiks testu, tiks sniegta informācija par turpmāko rīcību gadījumā, ja analīžu rezultāti būs pozitīvi. Šādā situācijā slimnīcā iesaka nevilcināties, vērsties pie ģimenes ārsta pēc nosūtījuma un pieteikties pie infektologa Austrumu slimnīcā.
Bez maksas un anonīmi C hepatīta un HIV testus iespējams veikt arī HIV profilakses punktos visā Latvijā.
Eiropas testēšanas nedēļas mērķis ir veicināt C hepatīta un HIV testēšanas pieejamību un sabiedrības izpratni par agrīnas diagnostikas nozīmi. Iniciatīva Eiropā notiek kopš 2013. gada.
