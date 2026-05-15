Rīgā bārs "The Benjamin House bar" pārtraucis darbību, norādīja bāra operatora SIA "Sensnācija" valdes priekšsēdētājs Lauris Grass.
"The Benjamin House bar" paziņojumā vietnē "Facebook" norāda, ka pēc ilgstošām pārrunām un, nespējot vienoties par projekta turpmāko attīstību, ir pieņemts lēmums bāru likvidēt.
Bārs darbu sāka 2024. gada rudenī, bet tā pēdējā darba diena bija maija sākumā.
Grass atzīmēja, ka nav izdevies vienoties ar nama saimniekiem, tostarp no nama īpašniekiem saņemta informācija par vēlmi pārtraukt sadarbību un turpināt darbību pašiem.
Viņš norādīja, ka sākotnēji bijusi vienošanās par bāra izveidi un tā darbību, kas arī īstenota, taču tagad saņemts paziņojums par sadarbības izbeigšanu.
Grass piebilda, ka "Sensnācija" pieder preču zīme "The Benjamin House bar", savukārt nama īpašnieki reģistrējuši jaunu uzņēmumu SIA "The Benjamin House".
Viņš sacīja, ka nama īpašniekiem ir piedāvāts iegādāties līdz šim paveikto, attiecīgi pārņemt gan iekārtas, gan nemateriālo īpašumu, bet nama īpašnieki tam nav piekrituši, tāpēc "Sensnācija" patur preču zīmi.
Vienlaikus Grass pauda, ka patlaban redzams, ka nama īpašnieki lieto vārdu "bārs" kopā ar "The Benjamin House". Grass skaidroja, ka "The Benjamin House bar" ir reģistrēta preču zīme un likums nosaka, ka nav pieļaujama apzīmējumu izmantošana, kas var maldināt patērētājus.
Situāciju kompānija varētu risināt juridiskā ceļā.
Vaicāts par turpmākajiem plāniem, viņš atzina, ka konkrēta attīstības virziena patlaban nav, un šis projekts šādā formā ir noslēdzies.
Informācija "Firmas.lv" liecina, ka "Sensnācija" reģistrēta 2024. gada 11. novembrī, un tās pamatkapitāls ir 2800 eiro. "Sensnācija" vienīgais īpašnieks ir Grass.
Konkursā "Baltic Wine & Drinks Awards" 2025. gadā par "TOP 3" kokteiļbāriem tika atzīti "Mākonis Cocktails & Design", "The Benjamin House bar" un "Gongu Restaurant".
Savukārt "The Benjamin House" reģistrēta 2025. gada 26. novembrī, un tās pamatkapitāls ir 10 000 eiro. Uzņēmums pieder Līvai Jaunozolai.
