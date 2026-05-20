Gaisa telpas apdraudējumi — arvien biežāk

Otrdien dienas vidū uz laiku tika izsludināts gaisa telpas apdraudējums Krāslavas, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes, Madonas, Cēsu, Smiltenes, Gulbenes un Valmieras novadā, un iedzīvotāji saņēma šūnapraides ziņas.
Apdraudējuma laikā, kad Latvijas gaisa telpā novērots no ārzemēm ielidojis drons, tika aktivizēti NATO gaisa telpas patrulēšanas iznīcinātāji. Tas līdz šim bija plašākais novadu skaits, kuru iedzīvotāji brīdināti par gaisa telpas apdraudējumu. Vairākos novados otrdien tika pārtraukta 9. klašu latviešu valodas centralizētā eksāmena norise. Līdzīgus šūnu apraides paziņojumus Latgales iedzīvotāji pēdējo mēnešu laikā saņēmuši arī iepriekš, un tie bijuši saistīti ar, visticamāk, Krievijas–Ukrainas karā iesaistīto dronu pietuvošanos vai ielidošanu Latvijas gaisa telpā. Vairākas reizes šādi droni Latvijas teritorijā ir arī sprāguši, tostarp 7. maijā tas notika maz izmantotā naftas bāzē Rēzeknē.
Nacionālie bruņotie spēki (NBS) informē, ka ir pastiprinājuši pretgaisa aizsardzības spējas uz austrumu robežas, nosūtot papildu vienības. Kamēr norisinās Krievijas agresija Ukrainā, tādu gadījumu atkārtošanās, kad Latvijas gaisa telpā ielido vai tai pietuvojas ārvalstu bezpilota lidaparāts, ir iespējama, norāda NBS.
Krīzes vadības centra vadītājs Arvis Zīle informēja, ka otrdien, saņemot informāciju par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu, gaisā paceltas NATO lidmašīnas, kuras patrulēja gar gaisa telpas austrumu robežu. Otrdien NBS arī izsludināja šūnu apraides brīdinājumus dziļāk Latvijas teritorijā, ne tikai Latgales novados. "Vienkārši radās aizdomas, ka var būt apdraudējums un tikt ietekmēti arī citi novadi, nevis tikai pierobežas," uzsvēra Zīle. Vispirms ap plkst. 12 par apdraudējumu gaisa telpā tika ziņots Krāslavas un Ludzas novadā, bet vēlāk šīs teritorijas pakāpeniski papildināja ar Rēzeknes, Preiļu, Madonas, Cēsu, Gulbenes, Smiltenes un Valmieras novadi, līdz neilgi pēc plkst. 14 tika paziņots, ka apdraudējums ir noslēdzies.
Vakar preses konferencē A. Zīle aicināja iedzīvotājus ļoti nopietni izturēties par atbildīgo institūciju paziņojumiem, jo "viens tāds drons var nest 5–100 kilogramus sprāgstvielu".
NBS Apvienotā štāba Informācijas analīzes un vadības departamenta priekšnieks Māris Tūtins preses konferencē teica, ka vakar vēl nebija gūtu pierādījumi, ka kāds bezpilotu lidaparāts tiešām atradies Latvijas gaisa telpā, bet sensoru dati liecinājuši par iespējamu risku, tāpēc izsludināts iespējamais gaisa telpas apdraudējums. NBS pārstāvji izsaka pieļāvumu, ka virs Latvijas teritorijas varēja atrasties arī kāds cits objekts. NBS pārstāvji uzsver, ka otrdien pirmajā incidentā drons (kas tika notriekts), Igaunijas gaisa telpā ielidojis no Krievijas puses un nav atradies Latvijas gaisa telpā. Arī otrajā gadījumā neesot pierādījumu, ka drons būtu šķērsojis Latvijas gaisa telpu.
Igaunijā dronu notriec
Otrdien NATO Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātājs vienu bezpilota lidaparātu notriecis virs Igaunijas. Latvijas NBS informē, ka Rumānijas Gaisa spēku iznīcinātāju F-16 vadību nodrošināja, kā arī Igaunijā notikušo bezpilota gaisa sistēmas neitralizēšanas operāciju kontrolēja un koordinēja Latvijas Gaisa spēku Kontroles un ziņošanas centrs. "Incidenta laikā bezpilota gaisa sistēma no Krievijas gaisa telpas iekļuva Igaunijas gaisa telpā valsts dienvidaustrumu daļā, virzoties ziemeļaustrumu virzienā. Bezpilota gaisa sistēma, visticamāk, bija Ukrainas izcelsmes. Rumānijas Gaisa spēku iznīcinātāji F-16, kas izvietoti Lietuvā NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas ietvaros, pārtvēra un neitralizēja dronu uz dienvidiem no Peltsamā pilsētas.
Pirms iesaistes mērķis tika vizuāli identificēts, īpašu uzmanību pievēršot civiliedzīvotāju drošībai. Operācija norisinājās elektroniskās karadarbības apstākļos, tostarp GPS signālu traucēšanas un viltošanas ietekmē. Objekts pirms neitralizēšanas atradās pastāvīgā gaisa telpas novērošanas vienību uzraudzībā,"
paziņojumā raksta NBS. Pēc Igaunijas bruņoto spēku sniegtās informācijas, drons notriekts plkst. 12.14, izšaujot vienu raķeti. Dienvidigaunijā plkst. 12 izsludināts dronu apdraudējums, bet plkst. 12.45 tas atcelts.