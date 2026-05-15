Šodien Cīrihē un Fribūrā startēs 89. pasaules meistarsacīkstes hokejā, elites divīzijā 30. reizi pēc kārtas spēlējot arī Latvijas izlasei. Harija Vītoliņa trenētajai komandai pirmais mačs sestdien (plkst. 21.20) pret mājinieci Šveici, savukārt svētdienas vakarā jāspēkojas ar Vāciju. Šīs abas spēles būs ļoti svarīgas par iekļūšanu ceturtdaļfinālā.
A grupā Cīrihes "Swiss Life Arena", kurā ir 10 000 skatītāju vietas, bez Latvijas, Šveices un Vācijas spēlēs arī ASV, Somijas, Austrijas, Lielbritānijas un Ungārijas izlases. Bukmeikeri uzskata, ka labākās izredzes iekļūt ceturtdaļfinālā ir šveiciešiem, amerikāņiem, somiem un vāciešiem, Latvijai atvēlot piekto vietu. Arī Starptautiskās Hokeja federācijas (IIHF) veidotajā turnīra spēka rangā Latvija ir ārpus labāko astotnieka, tā visu komandu konkurencē ierindota devītajā vietā. Šāds rangs, kas tiek veidots ar humora piešprici, gan vēl neko nenozīmē.
Skandālā ierautie mājinieki
Šveices izlases sastāvs ir viens no spēcīgākajiem turnīrā, jo iepriekšējo divu čempionātu fināliste beidzot grib tikt pie kārotā zelta. Tas gan būs jāpaveic bez ilggadējā trenera Patrika Fišera līdzdalības, jo viņu pēc pamatīga skandāla mēnesi pirms turnīra sākuma atbrīvoja par viltota Covid-19 sertifikāta izmantošanu 2022. gada olimpiskajās spēlēs. Fišera vietā stājies līdzšinējais palīgs Jans Kadjē, līdz ar to šveiciešu spēles stilā būtiskas izmaiņas diezin vai notiks. Mājinieku rindās ir seši NHL vīri – kapteinis Romāns Josi, Janiss Mozers, Niko Hišīrs, Timo Maiers, Nino Nīderraiters un Piuss Zuters. Hišīrs šosezon Ņūdžersijā savāca 66 punktus (28+38) 82 spēlēs, bet aizsarga Josi rēķinā 55 punkti (13+42) 68 spēlēs. Viņi ir spilgti līderi, Josi ir ilggadējs Nešvilas "Predators" kapteinis, bet Hišīrs tādus pašus pienākumus piecus gadus pilda arī Ņūdžersijas "Devils" rindās.
Tāpat liela loma plānota Rūdolfa Balcera Cīrihes "ZSC Lions" komandas biedriem, kuri arī tikuši izlasē, jo Deniss Malgins un Svens Andrigeto tiek uzskatīti par labiem vairākuma speciālistiem.
Interesanta situācija izveidojusies Šveices izlases vārtos, kur par pirmo numuru savstarpēji konkurē divi veterāni – Reto Berram ir 39, bet Leonardo Dženoni 38 gadi. Tāpat šosezon teicami vārtus sargājis Sandro Ešlimans, kurš līdz finālam vietējā līgā aizveda Davosas komandu.
Pirms pasaules čempionāta Šveice aizvadīja desmit pārbaudes spēles, sešās no tām uzvarot. Tiesa, viņi reizi ar 1:8 zaudēja Zviedrijai, tomēr pēdējā cīņā ar 6:1 pārbrauca pāri Čehijai. Mājiniekiem spēle ar Latviju būs otrā divās dienās, jo čempionāta atklāšanas dienā viņi tiksies ar pērno pasaules čempioni ASV. Pēdējo reizi ar šveiciešiem oficiālā turnīrā mūsējie spēlēja sev veiksmīgajā 2023. gada čempionātā, grupas pēdējā spēlē izcīnot uzvaru ar 4:3 papildlaikā.
Bez lielā Leo
Daudz labāk mūsējiem atmiņā būs palicis mačs ar otro pretinieci Cīrihē – Vāciju, kuru februārī olimpiskajā Milānā uzvarējām ar 4:3. Vāciešiem pasaules čempionātā spēlēs 12 olimpieši, taču tikai trīs no NHL – pieredzējušais vārtsargs Filips Grūbauers no Sietlas "Kraken", rezultatīvais aizsargs Morics Zaiders, kurš šosezon Detroitā savāca 60 punktus (10+50) 82 spēlēs, kā arī 29 spēles Edmontonā aizvadījušais uzbrucējs Džošua Samanskis. Vācijas hokeja lielākā zvaigzne Leons Draizaitls šoreiz atteica, jo Edmontonas "Oilers" rezultatīvajam uzbrucējam šosezon bija nopietna trauma. Nespēlēs arī potenciālie uzbrukuma līderi Tims Šticle un Dž. Dž. Peterka, attiecīgi no Otavas un Jūtas komandām.
Vāciešiem ir pieci pasaules čempionāta debitanti, taču komandas vidējais vecums 28,56 gadi ir pārliecinoši lielākais, kāds vāciešiem bijis pēdējo 20 gadu laikā. Komandas galvenais treneris Harolds Kreiss novērtē vietējās Vācijas hokeja līgas (DEL) spēku, jo 21 hokejists šosezon spēlēja dzimtenē.
Vācija pirms čempionāta aizvadīja septiņas pārbaudes spēles, divas reizes zaudējot čehiem, bet tikpat reižu pārspējot slovākus un austriešus. Savukārt pēdējā mačā Vācija ar 2:5 zaudēja amerikāņiem. Pasaules čempionātu vācieši sāks pret Somiju, bet pirms spēles ar Latviju tai būs viena atpūtas diena.
Revanša alkas
Daudzām komandām šajā pasaules čempionātā sastāvi ir daudz blāvāki nekā pērn. Piemēram, čehiem nav viņu lielākās zvaigznes Davida Pastrņāka un vispār tikai viens regulārs NHL spēlētājs – aizsargs Filips Hroneks, jo vēl daži pasaules labākajā līgā spēlējuši neregulāri.
Uz kopējā fona izceļas Kanāda, kura pērn Herningā ceturtdaļfinālā sensacionāli zaudēja Dānijai, bet Milānas finālā palika ar garu degunu pret jeņķiem.
Tikai trīs dienas pirms čempionāta sākuma nāca gaismā, ka uz pasaules čempionātu brauks pats Sidnijs Krosbijs, kurš sastādīs kompāniju šīs sezonas spilgtākajam jaunajam censonim Maklīnam Selebrīni, kurš Sanhosē "haizivīs" šosezon savāca vairāk par 100 punktiem. Arī citi kadri kanādiešu "bandā" komentārus neprasa – Džons Tavaress, Marks Šaiflī, Evanss Bušārs ir vīri, kurus droši var saukt par NHL zvaigznēm. Kanāda grib revanšēties par iepriekšējām neveiksmēm. Starp citu, viens no vārtsargiem "kļavas lapām" būs Elvi Merzļikinu šogad Kolumbusas vārtos "nokodušais" Džets Grīvss.
Pa savai spilgtai zvaigznei ir arī citiem – amerikāņiem tas ir Metjū Tkačaks, kurš, tiekot pie zelta, iekļūs "Trīskāršajā zelta klubā", kur tiek olimpiskie, pasaules čempioni un Stenlija kausa ieguvēji. Somiem būs 12 spēlētāji no NHL, ar Floridas "Panthers" kapteini Aleksandru Barkovu priekšgalā. Viņš šo sezonu traumas dēļ izlaida, bet pasaules čempionātā ir gatavs piedalīties. Savukārt Zviedrijas izlasē starp 11 NHL spēlētājiem izceļams Lūkass Reimonds, kurš Detroitā nopelnīja 76 (25+51) punktus. Tiesa, zviedriem vairāk nekā puse no komandas – 13 spēlētāji – pasaules čempionātā piedalīsies pirmo reizi, arī 18 gadus vecie Ivars Stēnbergs un Vigo Bjorks, kuri būs mūsu Alberta Šmita konkurenti šīs vasaras NHL draftā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu