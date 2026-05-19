Vidzemes partijas priekšsēdētājs, Valkas mērs Vents Armands Krauklis paziņojis, ka Vidzemes partija uz Saeimas vēlēšanām sadarbosies ar partiju "Latvija pirmajā vietā" ("LPV") un Zaļo un zemnieku savienību (ZZS).
"Slēdzot sadarbības līgumus par reģionālās politikas jautājumiem un deleģējot savus cilvēkus sarakstos, pats būšu "LPV" 2. numurs Vidzemē, jo pilnībā atbildēšu par reģionālās politikas (plašā nozīmē) programmas izstrādi (to jau esmu uzrakstījis) un tās praktisko realizāciju. Tā ir joma, kura ir eksistenciāli svarīga Latvijai un kuru perfekti pārzinu. Reizē ar saviem cilvēkiem ienesīsim veselīga nacionālisma komponenti. Būs daudz ķengu. Esmu tam gatavs," sociālajos tīklos raksta V. A. Krauklis. Daudzi komentētāji izsaka vilšanos par šādu izvēli sadarboties ar Aināra Šlesera vadīto partiju. Uz to Krauklis atbild: "Pragmatiska izvēle. Varēšu pilnībā veidot reģionālo politiku (gan programmu, gan praktisko pusi) un nav šaubu, ka līderis to atbalstīs. "LPV" grib veidot visciešākās attiecības ar ASV (Trampu) un šobrīd tas Latvijai ir eksistenciāli svarīgi." Uz cita komentētāja rakstīto – "skumji un bēdīgi", Krauklis atbild: "Saprotama reakcija, bet, ja apdomāsiet vēsu prātu un paskatīsieties uz politisko ainavu, sapratīsiet, ka šajā vēstures posmā (trampisms) caur "LPV" ir iespējams izdarīt visvairāk. Īpaši ekonomikā un reģionālajā attīstībā. Arī drošībā." Kāds sociālo tīklu lietotājs uz to savukārt atbild: "Lai kāds ekonomikas gigants arī nebūtu Šlesers, par ko stipri šaubos, viņa un partijas biedru prokrieviskā nostāja Latvijai un tās drošībai nodarītu vairāk ļaunuma nekā labuma."
