Pēc neiekļūšanas Eirovīzijas lielajā finālā Latvijas pārstāve Atvara saglabā pozitīvu noskaņojumu, uzsverot, ka galvenais bijis godam pārstāvēt valsti un aizkustināt klausītājus ar savu dziesmu.
"Viss ir ļoti labi, nav ko pārdzīvot. Ir ļoti, ļoti foršas sajūtas, es dabūju izbaudīt vienu no pasaules lielākajām skatuvēm," pēc otrā pusfināla intervijā Latvijas Televīzijai sacīja Atvara.
Mūziķe atzina, ka konkurence pusfinālā bijusi ļoti spēcīga, tomēr viņa esot priecīga par paveikto un iespēju piedalīties konkursā. "Man ir milzīgs prieks, ka mēs pārstāvējām valsti godam, neviens netika apkaunots. Manuprāt, mēs visu izdarījām superforši," sacīja Atvara.
Viņa arī uzsvēra, ka viņai svarīgākais nav ieņemtā vieta konkursā, bet gan tas, vai dziesma spējusi palīdzēt cilvēkiem. "Galvenais nav tas, kuru vietu tu ieņem, galvenais ir vai tā dziesma ir reāli palīdzējusi kādam. Un to mēs zinām, ka dziesma ir palīdzējusi kādam," teica Latvijas pārstāve.
Atvara neslēpa sajūsmu arī par iegūto pieredzi un jaunajām draudzībām, kas izveidojušās konkursa laikā. "Šī visa pieredze bija sirreāla, to nevar nevienam pat izstāstīt gribot. Šis bija vienkārši fantastisks ceļojums," viņa pauda.
Jau vēstīts, ka Latvijas pārstāve Atvara ceturtdien Vīnē uzstājās Eirovīzijas dziesmu konkursa otrajā pusfinālā un ar dziesmu "Ēnā" neiekļuva lielajā finālā.
Atvara uz skatuves kāpa ar devīto kārtas numuru un bija viena no desmit dalībniecēm, kuras skatītāju balsojumā izcīnīja vietu sestdien gaidāmajā finālā. Otrajā pusfinālā piedalījās arī pārstāvji no Bulgārijas, Azerbaidžānas, Rumānijas, Luksemburgas, Čehijas, Armēnijas, Šveices, Kipras, Dānijas, Austrālijas, Ukrainas, Albānijas, Maltas un Norvēģijas.
Eirovīzijas dziesmu konkursa fināls notiks sestdien. Bez dalības pusfinālos vieta finālā jau bija nodrošināta Francijai, Itālijai, Lielbritānijai, Spānijai un Vācijai kā lielākajām konkursa finansētājām, kā arī Austrijai – iepriekšējā gada uzvarētājai.
Pirmajā pusfinālā vietu finālā ieguva Beļģija, Horvātija, Somija, Grieķija, Izraēla, Lietuva, Moldova, Polija, Serbija un Zviedrija.
Eirovīzija šogad norisinās Austrijas galvaspilsētā Vīnē. Konkursu rīko Austrija pēc tam, kad pagājušajā gadā uzvaru izcīnīja austriešu mūziķis "JJ" ar dziesmu "Wasted Love".
