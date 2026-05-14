Zemkopības ministrs Armands Krauze (ZZS) sociālajos medijos noliedzis publiskajā telpā izskanējušo informāciju par savu aizturēšanu, nosaucot to par "viltus ziņām" un "absolūtām muļķībām".
Politiķis norādīja, ka ceturtdienas rītā pārrunājis jautājumus ar tiesībaizsardzības iestādēm saistībā ar viņa paša iesniegumu Ģenerālprokuratūrā, pēc kura ierosināts kriminālprocess.
Viņš arī uzsvēra, ka turpinās pildīt deputāta pienākumus.
Vienlaikus Krauze asi kritizēja demisionējušo Ministru prezidenti Eviku Siliņu (JV) par viņa atstādināšanu. Politiķis uzsvēra, ka Siliņa savu rīcību balsta baumās, nevis faktos, kas arī esot novedis pie valdības izgāšanās.
Jau vēstīts, ka tā dēvētās kokrūpnieku lietas ietvaros Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) prokuratūras uzdevumā šorīt esot aizturējis zemkopības ministru Armandu Krauzi un bijušo Zemkopības ministrijas valsts sekretāru, tagadējo Valsts kancelejas vadītāju Raivi Kronbergu.
Iepriekš ziņots arī, ka Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) nolēmusi demisionēt, par to viņa paziņoja preses konferencē.
"Šis nav viegls lēmums, bet šis ir godīgs lēmums šajā situācijā," sacīja Siliņa, "es atkāpjos, bet es nepadodos un es neaizeju. Solījums, kuru esmu devusi Latvijas cilvēkiem, visiem, ar kuriem kopā Doma laukumā aizstāvējām Eiropas vērtības, es un Jaunā Vienotība turpināsim pildīt. Manas prioritātes paliek nemainīgas — Latvijas drošība, cilvēku labklājība un arī mūsu kopīga valsts nākotne," sacīja Evika Siliņa.
