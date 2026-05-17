Vācijas tiesa atzinusi, ka šokolādes ražotājs "Mondelez" maldinājis patērētājus, samazinot "Milka Alpenmilch" šokolādes tāfelīšu svaru no 100 līdz 90 gramiem, bet būtiski nemainot iepakojuma izskatu, vēsta ārzemju mediji.
Brēmenes apgabaltiesa norādīja, ka uzņēmuma rīcība pārkāpj konkurences tiesības, jo pircējiem radīts iespaids, ka produkts saglabājis līdzšinējo apjomu. Prāvu pret uzņēmumu bija ierosinājis Hamburgas patērētāju tiesību aizsardzības birojs.
Tiesa secināja, ka gadiem pazīstamais produkta iepakojums vizuāli radījis neatbilstošas gaidas par produkta daudzumu.
Patērētāju aizstāvji norādīja, ka jaunā 90 gramu tāfelīte no iepriekšējās atšķiras pavisam minimāli — tā ir aptuveni vienu milimetru plānāka, savukārt violetais iepakojums gandrīz nav mainīts. Vienlaikus produkta cena Vācijā pieaugusi no 1,49 līdz 1,99 eiro.
Tiesas procesa laikā tiesnesis norādīja:
"Tā ir maldinoša iepakošana. Patērētājs nevar pamanīt atšķirību."
Uzņēmums savukārt aizstāvēja savu rīcību, skaidrojot, ka svara izmaiņas bijušas skaidri norādītas uz iepakojuma, kā arī publicētas uzņēmuma mājaslapā un sociālajos medijos. "Mondelez" norādīja, ka lēmums samazināt atsevišķu "Milka" tāfelīšu svaru pieņemts pieaugošo izmaksu dēļ, īpaši sarežģītās piegāžu ķēžu situācijas apstākļos.
Pēc sprieduma uzņēmums paziņoja, ka "tiesas lēmumu uztver nopietni" un detalizēti izvērtēs tā argumentāciju. Spriedums vēl nav stājies spēkā, un uzņēmumam ir iespēja to pārsūdzēt.
Lieta Vācijā izraisījusi plašākas diskusijas par tā dēvēto "šrinkflāciju" — praksi, kad ražotāji samazina produkta svaru vai tilpumu, bet cenu saglabā iepriekšējā līmenī vai pat paaugstina. Šāda pieeja pēdējos gados kļuvusi izplatītāka daudzviet pasaulē, īpaši pārtikas nozarē, pieaugot izejvielu un ražošanas izmaksām.
Patērētāju organizācijas norāda, ka šokolādes produktu cenu pieaugumu pēdējā laikā būtiski ietekmējušas arī augstākas kakao cenas pēc neveiksmīgām ražām Rietumāfrikā.
