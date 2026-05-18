Bulgārijā netālu no galvaspilsētas Sofijas lāča uzbrukumā dzīvību zaudējis vīrietis, svētdien pavēstīja policija.
Kā konstatējuši tiesu medicīnas un savvaļas dzīvnieku eksperti, savainojumus nodarījusi lācene, ko pavadījis lācēns.
Bojāgājušais ir 30-40 gadus vecs, vēsta mediji.
Viņa līķis tika atrasts sestdienas pēcpusdienā Vitošas kalnu masīvā netālu no ceļa, kas savieno divus kalnu namiņus.
Vitoša ir populāra Sofijas iedzīvotāju pārgājienu vieta. Šajos kalnos mīt dažādi savvaļas dzīvnieki, arī brieži, stirnas, mežacūkas un vilki.
Tiek uzskatīts, ka šajā apvidū dzīvo aptuveni ducis lāču.
Aculiecinieki stāstīja, ka vīrietis mēģinājis atvairīt dzīvnieku ar nūju, bet nespēja apturēt uzbrukumu, vēsta mediji.
Bulgārijā mīt no 300 līdz 500 brūno lāču, liecina aplēses.
Iepriekšējā reize, kad Bulgārijā lāča uzbrukumā cilvēks zaudējis dzīvību, bija 2010. gadā. Tas notika Rodopu kalnos, valsts dienvidos.
