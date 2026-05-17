Itālijas ziemeļaustrumu piekrastes ciematā Punta Marina pēdējos gados strauji pieaugusi pāvu populācija, radot domstarpības vietējo iedzīvotāju vidū un liekot pašvaldībai meklēt risinājumus situācijas kontrolei, vēsta ārvalstu mediji.
Vietējās amatpersonas lēš, ka ciematā un tā apkārtnē pašlaik uzturas aptuveni 100 līdz 120 pāvu, lai gan atsevišķos avotos minēts, ka putnu skaits varētu būt vēl lielāks. Putni brīvi pārvietojas pa ielām, pagalmiem un jumtiem, bieži uzturoties dzīvojamo māju tuvumā.
Punta Marinas iedzīvotāju viedokļi par neparasto kaimiņu klātbūtni dalās. Daļa pāvus uzskata par savdabīgu vietējās identitātes simbolu un tūristu piesaistes elementu, savukārt citi sūdzas par troksni, netīrību un īpašumiem nodarītiem postījumiem.
Īpaši daudz sūdzību esot par skaļajām pāvu balsīm naktīs un pārošanās sezonas laikā.
Atsevišķi iedzīvotāji norāda, ka putni bojājot dārzus, jumtus un automašīnas, kā arī atstājot izkārnījumus uz ietvēm, pagalmos un sabiedriskās vietās. Vietējie mediji vēsta arī par bažām saistībā ar satiksmes drošību, jo pāvi bieži šķērso ceļus un uzturas brauktuvju tuvumā.
Tiek uzskatīts, ka pāvu kolonija šajā apvidū izveidojusies vairāku gadu laikā. Sākotnēji apkārtnē esot bijis tikai neliels skaits putnu. Covid-19 pandēmijas laikā, kad cilvēku aktivitāte samazinājās, putnu populācija pieauga ievērojami straujāk.
Pašvaldība pašlaik apsver vairākus iespējamos risinājumus, tostarp putnu pārvietošanu uz citām teritorijām un populācijas kontroles pasākumus.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu