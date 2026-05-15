Pašlaik opozīcijā esošais "Apvienotais saraksts", gatavojoties rudenī gaidāmajām 15. Saeimas vēlēšanām, par savu premjera amata kandidātu izraudzījies deputātu Andri Kulbergu.
Deputāts iepriekš izvirzīja savu kandidatūru premjera amatam.
Kulbergs arī būs politiskā spēka rosinātais premjera kandidāts sarunās ar Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču par jaunas valdības izveidi.
AS piektdien nosauca arī sarakstu līderus reģionos. AS līderis Rīgā pieteikts Kulbergs, Kurzemē — Māris Kučinskis, Zemgalē — Edgars Tavars, Vidzemē — Edvards Smiltēns, bet Latgalē — Juris Viļums.
"Apvienoto sarakstu" veido Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu apvienība un Liepājas partija.
Pašlaik AS Saeimā pārstāv 13 deputāti.
Iepriekš savus premjera amata kandidātus jau izziņojušas vairākas citas partijas. "Progresīvie" šim amatam izvirzījuši Saeimas frakcijas vadītāju un partijas līdzpriekšsēdētāju Andri Šuvajevu, partija "Latvija pirmajā vietā" ziņojusi, ka tās premjera amata kandidāts būs Ainārs Šlesers, Nacionālā apvienība tam pieteikusi Ilzi Indriksoni.
Tāpat vēstīts, ka Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) ceturtdien lēma demisionēt.
AS, Nacionālā apvienība (NA) un Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) ceturtdien konceptuāli vienojušies par sadarbību jaunas valdības izveidē, pauda NA valdes priekšsēdētāja Indriksone.
Pēc Indriksones paustā, partijas kā sadarbības partneri redz "Jauno vienotību" (JV). "Vai visu JV vai daļu, mēs jau nezinām, kāda ir viņu pozīcija šajā brīdī," teica Indriksone, paužot cerību, ka JV būs gatava iesaistīties.
NA frakcijā pašlaik ir 12 deputāti, AS — 13, bet ZZS — oficiāli 16, tomēr partija rēķinoties ar 18 balsīm, tātad bez ceturtā partnera vairākumu nodrošināt nav iespējams. Iepriekš Saeimā bijuši arī balsojumi, kur šī trijotne balsojusi kopā ar "Latvija pirmajā vietā", šādos gadījumos pamatā "Progresīvajiem" veltot kritiku ZZS par nebalsošanu kopā ar līdzšinējo koalīciju.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu