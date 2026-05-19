TV raidījuma "Superbingo" vadītājs Armands Simsons sarunā ar žurnālu "Privātā Dzīve" atklāti komentējis attiecību krīzi, neslēpjot vilšanos un rūgtumu.
Viņš stāstījis, ka savu sievu joprojām dievina un uzskata par skaistāko sievieti pasaulē, tomēr atzinis, ka nespēj ietekmēt otras puses sajūtas.
"Es viņu joprojām mīlu vairāk par visu šajā pasaulē."
Viņš atzinis, ka vēlas ar sievu sarunāties, taču vienlaikus cenšas samierināties ar esošo situāciju.
Tāpat Simsons paudis viedokli, ka šis periods, iespējams, ir gan kaut kā jauna sākums, gan arī noslēgums. Viņš uzsvēris, ka tas nav spontāns vai steigā pieņemts lēmums, jo problēmas neesot radušās vienas dienas vai pat viena gada laikā.
Armands arī norāda, ka, viņaprāt, viņi varētu saglabāt labas attiecības vismaz kā savu bērnu vecāki arī tad, ja vairs nebūtu kopā. Viņš piebildis, ka nesaprot, kāpēc tā noticis, un atzinis, ka sievu vairs nepazīstot.
Tikmēr Iveta Simsone uz žurnāla "Privātā Dzīve" jautājumu par iespējamu lēmumu šķirt laulību nav sniegusi konkrētu atbildi — viņa to ne apstiprinājusi, ne noliegusi.
