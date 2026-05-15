Pēc šķiršanās no Jāņa Miņina mākslinieks Kašers (Kaspars Būms-Blūmanis), iespējams, atkal atradis mīlestību. Kā vēsta žurnāls "Jauns&Privāts", viņš pēdējā laikā sabiedrībā redzēts kopā ar producentu Pēteri Krievkalnu.
Pāra attiecības publiski gan vēl netiek plašāk komentētas, taču uzmanību raisījuši vairāki kopīgi publiski pasākumi. Piemēram, Kašera 40 gadu jubilejas svinībās 2025. gada decembrī abi bija galvenie viesību namatēvi. Tāpat viņi kopā apmeklējuši kinoteātra "Apollo kino" filmas "Sātans Pradas brunčos 2" pirmizrādes īpašo seansu.
Kašers un Krievkalns iepriekš sadarbojušies arī profesionāli — abi strādāja pie Latvijas Televīzijas senioru iepazīšanās šova "Sirdslietas".
Par iepriekšējo attiecību šķiršanu Kašers paziņoja 2024. gada nogalē sociālajā medijā "Instagram", norādot, ka pēc trim laulībā pavadītiem gadiem katrs turpinās savu dzīves ceļu atsevišķi.
