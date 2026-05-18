"Apvienotais saraksts" (AS), Nacionālā apvienība (NA) un Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) sarunās par jaunas valdības izveidi vienojušies otrdien uz sarunām aicināt "Jauno vienotību" (JV), pirmdien pēc partiju trīspusējās tikšanās pauda Ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs (AS).
Ņemot vērā NA iebildumus sadarboties ar "Progresīvajiem", sarunas turpināsies četru politisko spēku starpā.
AS gaida apstiprinājumu no JV par ierašanos uz tikšanos. Sākumā iecerēts, ka tiksies AS un JV, bet pēc tam visi četri politiskie spēki kopā.
Jau ziņots, ka AS sāktajās sarunās par jaunas valdības izveidi NA turpināja uzstāt uz nesadarbošanos ar "Progresīvajiem".
AS politiķis Kulbergs, kuram Valsts prezidents uzticējis mēģināt izveidot jauno valdību, iepriekš visas partijas bija aicinājis nolikt malā savstarpējos apvainojumus, koncentrēties tikai uz primāri izdarāmajiem darbiem un mēģināt izveidot maksimāli plašu valdības koalīciju, kurā ietilptu gan AS un NA, gan arī iepriekšējā valdībā strādājusī JV, ZZS un "Progresīvie".
JV iepriekš paudusi, ka ir gatava cieņpilnai sarunai ar Kulbergu. Partijā uzsvēra, ka tā sagaida kandidāta redzējumu par prioritātēm un darāmajiem darbiem, kā arī iespējām cieņpilnai sadarbībai.
"Progresīvo" līdzpriekšsēdētājs Andris Šuvajevs norādīja, ka patlaban pats svarīgākais ir izveidot rīcībspējīgu koalīciju, kas ir pēc iespējas plaša. "Progresīvo" ieskatā šo koalīciju vajadzētu veidot AS, NA, JV, ZZS un "Progresīvajiem".
Maija sākumā krita Evikas Siliņas (JV) valdība un Valsts prezidents jaunas valdības veidošanu ir uzticējis AS politiķim Kulbergam, partiju sarunām dodot nedaudz vairāk kā nedēļu laika.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu