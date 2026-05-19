Mārtiņa Miļevska vadītā mūziķu apvienība "MM Orķestris" sadarbībā ar dziedātāju Dārtu Stepanovu izdod singlu "Aiju, aiju arājiņ". Jaunajā skaņdarbā izmantoti latviešu tautasdziesmas vārdi un tajā vēstīts par ilgošanos un mīlestību, kas spēj saglabāt tuvuma sajūtu par spīti laikam un attālumam.
Jaunais singls ieturēts salīdzinoši intīmās, nepiesātinātās "MM orķestra" noskaņās un tā ierakstā bez paša multiinstrumentālista Mārtiņa Miļevska un dziedātājas Dārtas Stepanovas piedalījās vēl tikai ģitārists Rihards Lībietis.
"Pati esmu tautas deju dejotāja un man vienmēr bijusi cieša saikne ar tautas deju mūziku, tāpēc iespēja piedalīties šādā projektā šķita ļoti īpaša," saka Dārta. "Jau tad, kad noklausījos dziesmas demo versiju, sajutu ar to īpašu saikni. Bija liels gandarījums sadarboties ar Mārtiņu, skaņu režisoru Kasparu Bārbalu un Dagmāru Bārbali, zinot, ka mana balss kļūs par daļu no dejas stāsta viņas radītajā horeogrāfijā."
"Patiess prieks sastrādāties ar tik talantīgu dziedātāju kā Dārta,"
piebilst Mārtiņš. "Viņa šai dziesmai piešķir tieši to trauslumu un vienlaikus dziļumu, ko jau iekšēji saklausīju, šo skaņdarbu vēl tikai veidojot."
"Kopš iepazinu Mārtiņu ne tikai kā mūziķi, bet arī kā komponistu, esmu kļuvis par dedzīgu viņa daiļrades cienītāju," savu kolēģi arī bungu un dūdu grupā "Auļi" paslavē "MM orķestra" dalībnieks, dūdinieks Kaspars Bārbals. "Tāpēc mūzikas straumēšanas platformās ar aizrautību kūrēju atskaņošanas sarakstu "Komponists Mārtiņš Miļevskis", kur šobrīd ietverts jau vairāk nekā simt skaņdarbu. Tā kā esmu arī visu šo dziesmu skaņu režisors, īpaši priecājos, ka lielākajai daļai studijā "Lauska" tapušas arī telpiskās skaņas jeb "Dolby Atmos" miksu versijas ar niansētāku skanējumu."
"MM Orķestris" ir vēl jauna, bet jau pieredzējušu mūziķu apvienība, kuras sastāvs mēdz pamainīties, vadoties pēc konkrētā brīža vajadzībām. Visus šajā projektā vieno komponista Mārtiņa Miļevska oriģinālmūzika, tāpēc nosaukumā minēti tieši viņa iniciāļi un viņš uzņēmies arī grupas vadītāja lomu. Dziesma "Aiju, aiju arājiņ" iekļauta nesen izdotajā albumā "Mums būs kāzas!", kas tapis pēc horeogrāfes Dagmāras Bārbales aicinājuma radīt mūziku jaunam deju uzvedumam.
Albuma ierakstā piedalījusies gan Dārta Stepanova, gan citi labi zināmi dziedātāji — Ance Krauze, Ieva Sutugova, Katrīna Gupalo, Paula Saija, Artūrs Uškāns, Toms Kursītis un Edgars Zilberts. Mūziķu sastāvu šoreiz veido Anta Puķīte, Undīne Balode-Blisiņa, Līga Griķe, Kaspars Bārbals, Rihards Lībietis, Mārtiņš Miļevskis, kā arī grupas "Rāmi riti" un "Bille".
Jaunais albums un tā singls "Aiju, aiju arājiņ" noklausāmi lielākajās mūzikas straumēšanas platformās.
