ASV Aizsardzības ministrija aptur daļu militārās sadarbības ar Kanādu, pirmdien paziņoja augsta ranga Pentagona amatpersona, vainojot Otavu tās militāro saistību nepildīšanā.
ASV aizsardzības ministra vietnieks politikas jautājumos Elbridžs Kolbijs paziņoja platformā "X", ka ASV aptur darbu Pastāvīgajā kopīgajā aizsardzības padomē, jo Kanāda nav izdarījusi pietiekami daudz aizsardzības politikā.
"Mēs vairs nevaram atļauties atšķirības starp retoriku un realitāti," rakstīja Kolbijs.
Pastāvīgā kopīgā aizsardzības padome ir divpusēja militāra institūcija, kas tika izveidota 1940. gadā, lai koordinētu drošības un aizsardzības jautājumus starp abām kaimiņvalstīm. Tajā pārstāvēti augsta ranga armijas un valdības pārstāvji no abām valstīm.
Kolbijs izteicās, ka Kanādai vajag vairāk ieguldīt savās militārajās spējās. "Tikai investējot jūsu pašu aizsardzības spējās, amerikāņi un kanādieši būs drošībā un labklājībā," rakstīja Kolbijs.
Kolbijs savā ierakstā pievienoja saiti uz Kanādas premjerministra Marka Kārnija runu, kuru viņš janvārī teica Pasaules ekonomikas forumā Davosā. Kārnijs savā runā atzina, ka ir noticis "pārrāvums" ASV vadītajā, uz noteikumiem balstītajā pasaules kārtībā. ASV prezidents Donalds Tramps toreiz asi reaģēja uz šo runu.
Attiecības starp ASV un Kanādu ir pasliktinājušās kopš Trampa atgriešanās prezidenta amatā 2025. gada janvārī. Tās ir saasinājuši gan ASV noteiktie muitas tarifi, gan Trampa atkārtotie izteikumi par to, ka Kanādai vajadzētu kļūt par 51. ASV štatu.
