Oficiāli reģistrēts nodibinājums "Raimonda Paula fonds", kura dibinātāji ir Raimonds Pauls un Anete Paula, informēja fonda dibinātāji.
Fonda darbības mērķi ir komponista autortiesību un intelektuālā īpašuma centralizēta pārvaldība, vārda un tēla aizsardzība, kā arī radošā mantojuma sistematizēšana un pieejamības nodrošināšana nākotnē.
Fonda valdes priekšsēdētāja Paula uzsver, ka fonda izveide ir dabisks nākamais solis tēva radošā mantojuma pēctecības nodrošināšanā.
Fonds kļūs par vienīgo institūciju, kurā saskaņot jebkādas aktivitātes, kas saistītas ar Paula vārda, attēla vai mūzikas izmantošanu,
bet nākotnē attīstīs jaunus projektus mantojuma saglabāšanai un pieejamības nodrošināšanai nākamajām paaudzēm.
Atbilstoši nodibinājuma statūtiem, tā galvenie darbības mērķi ir intelektuālā īpašuma un daiļrades pārvaldība: Paula muzikālā materiāla saglabāšana un visu intelektuālā īpašuma tiesību — autortiesību, blakustiesību un preču zīmju — administrēšana.
Fonda uzdevums būs "sekmēt Maestro tēla un radošās personības cieņpilnu atspoguļošanu un reputācijas saglabāšanu". Plānots atbalsts jauno, talantīgo mūziķu profesionālajai izaugsmei, kā arī Paula daiļrades iedvesmotu muzikālu projektu attīstībai.
Fonda valdē darbosies Paula, kura būs valdes priekšsēdētāja, un valdes locekļi komponists Raimonds Tiguls un zvērināts advokāts Ivo Klotiņš.
Turpmāk visas ieceres, saskaņojumi un juridiskie jautājumi, kas skar Paula intelektuālo īpašumu un vārda izmantošanu, ir adresējami "Raimonda Paula fondam", uzsver jaundibinātā struktūra.
Kā vēstīts, Ģenerālprokuratūra sākusi kriminālprocesu par iespējamām nelikumīgām darbībām ar komponista Raimonda Paula personas datiem saistībā ar Mežaparka Lielajā estrādē 11. jūlijā paredzēto koncertu "Manai dzimtenei".
Ģenerālprokuratūrā pabeigta pārbaude saistībā ar Paula pilnvarotā pārstāvja iesniegumu par nelikumīgām darbībām ar Paula personas datiem, organizējot kora mūzikas pasākumu, informēja prokuratūra.
Prokurora pārbaudes laikā tika
iegūta pretrunīga informācija par to, vai pasākuma organizators saņēmis Paula atļauju savu personas datu izmantošanai.
Pamatojoties uz to, ka prokurora pārbaudes laikā iegūtās ziņas norāda uz iespējamām nelikumīgām darbībām ar komponista personas datiem, tika sākts kriminālprocess, informēja prokuratūrā.
Lieta ierosināta pēc Krimināllikuma panta "Nelikumīgas darbības ar fiziskās personas datiem" un tā nosūtīta Valsts policijai pirmstiesas izmeklēšanas veikšanai.
Kā apstiprināja advokāts Klotiņš, viņš vērsies ar iesniegumu Ģenerālprokuratūrā kā Paula pilnvarotais pārstāvis.
Kā informēja pasākuma rīkotāji, koncerta "Manai dzimtenei" organizatori atbalsta tiesībsargājošo iestāžu rīcību, sākot pārbaudi par iespējamu nelikumīgu rīcību ar maestro personas datiem, un paļaujas, ka izmeklēšana tuvākajā laikā noskaidros visus apstākļus un noņems "jebkādas šaubu ēnas no gaidāmā notikuma".
Koncerta organizatori uzsver, ka pasākuma organizēšanā viņi rīkojušies "tiesiski un labticīgi" — no komponista pilnvarotā tiesību pārstāvja un kolektīvā pārvaldījuma organizācijas saņemtas vajadzīgās atļaujas un nopirktas licences.
Publiskajā telpā ilgāku laiku izskanēja domstarpības starp komponistu Paulu un dziesmu svētku "Manai dzimtenei" rīkotājiem par pasākuma norisi un sākotnējo maestro vārda izmantošanu.
Ņemot vērā situāciju, vēlāk pasākuma nosaukums ir mainīts, tajā vairs neiekļaujot maestro vārdu. Neskatoties uz minēto, atsevišķi mūziķi, kuru dalība pasākumā bija plānota, no uzstāšanās tajā ir atteikušies.
