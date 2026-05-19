Ceļojumu šovā “Četri uz koferiem” šefpavārs Māris Jansons, mūziķis Valters Pūce un dziedātājas Dināra Rudāne un Emīlija Bērziņa savas Ķīnas ekspedīcijas ietvaros nonākuši senatnīgajā Tongli pilsētā. Šī vieta, kuras kanālu sistēma atsauc atmiņā vēstures grāmatu lappuses, ceļotājus sagaidīja ne vien ar mierpilnu atmosfēru, bet arī ar priekšnesumu.
Par šī brauciena koordinatoru kļuva šefpavārs Māris, kurš izvēlējās grupu izvizināt pa pilsētas ūdensceļiem. Lai gan Tongli bieži tiek salīdzināta ar slaveno Itālijas pilsētu un dēvēta par "Ķīnas Venēciju", finansiālā ziņā atšķirība ir milzīga – šeit divdesmit minūšu gara ekskursija grupai izmaksāja vien 20 eiro, kas ir četras reizes lētāk nekā Eiropā.
Slīdot pa rāmo ūdeni, ceļabiedri ļāvās eksistenciālām pārdomām. Māris, vērojot apkārtni, retoriski vaicāja: "Jūs esat pārliecināti, ka šī jau nav paradīze? Nu, tā kā mēs te dzīvojam jau." Valters uz to atbildēja ar skeptiskāku noti, norādot, ka viss atkarīgs no individuālā skatupunkta – vienam tā būs debesu valstība, citam pretstats.
Lai paspilgtinātu brauciena noskaņu, ceļotāji vēlējās dzirdēt vietējo vokālu. Interesanti, ka pašam laiviniekam balss nebija dota, tāpēc nācās veikt "darījumu" un piesaistīt citu dāmu, kura pārņēma airus un sāka dziedāt. Tomēr kundzes izpildījums slavenībās izsauca vairāk smieklu nekā apbrīnu. Dināra vēlāk, nespējot valdīt jautrību, komentēja: "Nu, kā mācēja – tā viņa dziedāja! Autentiski! Labākais vārds šajā visā ceļojumā – autentiski!" Turpretī čellists Valters Pūce bija atturīgāks, nosakot: "Nē, nu, interesanti!"
Situācija kļuva vēl dīvaināka, kad dziedātāja pēkšņi apklusa un ar nepārprotamiem žestiem pieprasīja papildu samaksu par turpinājumu. Gala rezultātā divas dziesmas izmaksāja 12 eiro, kas izvērtās par vienu no neproporcionāli dārgākajiem pirkumiem visā ceļojumā. Turklāt blakus esošajai filmēšanas grupai cita laivinieka vokālais piedāvājums bija pat trīsreiz lētāks – tikai 4 eiro, taču, dzirdot dāmas sniegumu, operatori no šī pakalpojuma atteicās.
Saprotot, ka par dziedāšanu šeit jāmaksā barga nauda, mūsu slavenības nolēma parādīt savas prasmes bez maksas. Pēc Emīlijas ierosinājuma: "Mēs varam nodziedāt! Trīs četri! Kur tu teici, gailīti mans?"
Visi četri vienojās kopīgā tautasdziesmas izpildījumā, pieskandinot Ķīnas kanālus. Noslēgumā četrotne vēl pajokoja, ka tagad būtu kārta gondoljērei vērt vaļā maciņu un samaksāt par viņu priekšnesumu.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu