ASV prezidents Donalds Tramps paziņojis, ka ir noslēdzis "fantastiskus tirdzniecības darījumus" ar Ķīnas prezidentu Sji Dzjiņpinu.
Tramps ieradies Pekinā, lai noslēgtu darījumus tādās nozarēs kā lauksaimniecība, aviācija un mākslīgais intelekts, kā arī lai mazinātu abu pušu domstarpības vairākās saspīlētās ģeostratēģiskajās jomās, tostarp Tuvo Austrumu karā.
Tramps raksturojis Sji kā "izcilu līderi" un "draugu", taču Ķīnas līderis līdz šim izteicies mērenāk.
Tomēr ASV līderis sacīja, ka vizītes laikā ir gūts "daudz laba".
"Mēs esam noslēguši dažus fantastiskus tirdzniecības darījumus, kas ir lieliski abām valstīm," sacīja Tramps.
Intervijā telekanālam "Fox News" pēc samita pirmās dienas beigām Tramps sacīja, ka sarunas Pekinā noritējušas labi un ka Sji piekritis vairākiem ASV vēlmju punktiem.
Runājot par karu Irānā, ASV prezidents sacīja, ka Sji faktiski ir apliecinājis, ka Ķīna negatavojas militāri palīdzēt Teherānai, kas būtībā ir slēgusi Hormuza šaurumu.
"Viņš teica, ka nedos militāru aprīkojumu, viņš to pateica stingri," sacīja Tramps. "Viņš vēlētos, lai Hormuza šaurums būtu atvērts."
Uz jautājumu, vai abi līderi apsprieda Irānu, Ķīnas Ārlietu ministrija piektdien nāca klajā ar paziņojumu, kurā aicināja panākt "visaptverošu un ilgstošu pamieru".
"Reaģējot uz starptautiskās sabiedrības aicinājumiem, pēc iespējas drīzāk būtu jāatver kuģošanas ceļi," tā norādīja ministrija.
ASV prezidents sacīja, ka Pekina ir izrādījusi interesi arī par ASV naftas un sojas pupiņu iepirkšanu.
Ķīna, kas ir galvenais Irānas naftas pircējs, pirms Tramps pagājušajā gadā noteica muitas tarifus, iegādājās nelielu daudzumu ASV naftas.
Tā ir strauji samazinājusi ASV sojas pupiņu iepirkumus, tā vietā pievēršoties Brazīlijai.
