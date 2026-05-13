Vīnē otrdienas vakarā notika Eirovīzijas dziesmu konkursa pirmais pusfināls, kura gaitā finālā iekļuva favorīte Somija, Lietuva un Izraēla, kuras piedalīšanās dēļ piecas valstis ir boikotējušas šo konkursu.
No 15 pirmā pusfināla dalībniecēm finālā iekļuva Beļģija, Grieķija, Horvātija, Izraēla, Lietuva, Moldova, Polija, Serbija, Somija un Zviedrija.
Finālā neiekļuva Igaunija, Gruzija, Melnkalne, Portugāle un Sanmarīno.
Izraēlas piedalīšanās šajā konkursā ir pamudinājusi piecas valstis — Īriju, Islandi, Nīderlandi, Slovēniju un un Spāniju — tajā nepiedalīties. Īrija, Slovēnija un Spānija pat atteicās pārraidīt šo konkursu televīzijā.
Šonedēļ Eirovīzijā piedalās pavisam 35 valstis — mazākais skaits kopš dalības paplašināšanas 2004. gadā.
Faniem vicinot Izraēlas karogus, šīs valsts pārstāvis Noams Betans izpildīja dziesmu "Michelle" ("Mišela") ivritā, franciski un angliski.
Pirms tam daži desmiti propalestīniešu aktīvistu novietoja zārkus Vīnes centrā, protestējot pret karu Gazas joslā.
Eirovīzijas direktors Mārtins Grīns preses konferencē pavēstīja, ka šie protesti parādījuši to, ka Vīne atļauj visiem izpausties.
KONTEKSTS
"Eirovīzija" ir populārs ikgadējs dziesmu konkurss, kurā piedalās izpildītāji no Eiropas valstīm un Austrālijas. Pirmais konkurss norisinājās 1956. gadā Šveices pilsētā Lugāno.
