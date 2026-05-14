Vakar bēgot no robežsargiem, kāds nelikumīgo migrantu pārvadātājs Augšdaugavas novadā izraisīja ceļu satiksmes negadījumu, kā rezultātā cieta četri migranti un vieglas traumas guvuši robežsargi, kā arī bojāti trīs transportlīdzekļi, informēja Valsts robežsardzes stratēģiskās attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Jolanta Babiško.
Pārbaudot saņemto informāciju par aizdomīgu "Toyota" markas automašīnu, kas virzās pa autoceļu Krāslava-Dagda, robežsargi mēģināja apturēt automašīnu, taču vadītājs ignorēja robežsargu prasības un turpināja kustību.
Automašīnas vadītājs iebrauca Krāslavā, kur veica vairākus bīstamus manevrus, izbrauca cauri pilsētai un lielā ātrumā turpināja braukšanu Daugavpils virzienā. Vadītājs turpināja bēgt, līdz Augšdaugavas novada Naujenes pagastā ietriecās citā robežsargu dienesta automašīnā. Negadījuma laikā dienesta automašīnā atradās divi robežsargi. Sadursmes rezultātā likumpārkāpēja transportlīdzeklis aizķēra arī kādu Krāslavas virzienā garāmbraucošu automašīnu.
Pēc negadījuma Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta glābēji no automašīnas atbrīvoja trīs cilvēkus, kurus nodeva Neatliekamā medicīniskā palīdzības dienesta mediķiem. Vēl divi cilvēki no automašīnām izkļuva pirms glābēju ierašanās.
Valsts robežsardzes pārstāve informē, ka automašīnas vadītājs un pasažieri nogādāti slimnīcā, kur pēc apskates mediķi konstatēja, ka transportlīdzekļa vadītājam hospitalizācija nav nepieciešama, bet pasažieriem ar dažāda veida lūzumiem un mugurkaula traumām jāpaliek slimnīcā. Robežsargi notikuma rezultātā guva vieglas traumas, trešā iesaistītā transportlīdzekļa vadītāja traumas neguva.
Automašīnas vadītājs izrādījās Uzbekistānas pilsonis, kuram nav noteiktā kārtībā iegūta autovadītāja apliecība, bet
automašīnā atradās divi Indijas un divi Irānas pilsoņi bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un derīgām vīzām un uzturēšanās atļaujām,
kuri iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu. Tāpat konstatēts, ka transportlīdzeklim nav veikta tehniskā apskate un nav derīgas OCTA polises.
Ceļu satiksmes negadījuma rezultātā nopietni bojātas divas iesaistītās automašīnas, trešā automašīna sadursmes rezultātā guva mazāk nopietnus bojājumus.
Pret pārvadātāju sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 285. panta trešā daļas par vairāku personu nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai organizētā grupā.
Nedēļās laikā šis ir jau trešais gadījums, kad amatpersonām nācies iesaistīties likumpārkāpēju vajāšanā.
7. maijā pēc pakaļdzīšanās un šaujamieroča izmantošanas robežsargi Augšdaugavas novadā aizturēja nelikumīgi valsts robežu šķērsojušu personu pārvadātāju, savukārt 11. maijā pēc vajāšanas un šaujamieroča izmantošanas Daugavpilī aizturēts vēl viens ārzemnieku pārvadātājs.
Jāuzsver, ka gadījumos, kad noziedzīga nodarījuma izdarīšanas laikā notiek bēgšana no Valsts robežsardzes vai Valsts policijas amatpersonām, tiesa var piemērot vēl bargāku sodu nekā gadījumos, kad tiek veikta personu nelikumīga pārvadāšana pāri valsts robežai.
