Svētdien, 10. maijā, TV3 muzikālā šova "Koru kari" finālā triumfēja Daiņa Skuteļa vadītais Preiļu purpura koris. Atšķirībā no iepriekšējiem raidījumiem, noslēdzošajā tiešraidē par skanīgāka kora titulu lēma tikai skatītāji, atbalstot savus favorītus ar telefona zvaniem un sūtot īsziņas.
Vakara noslēgumā godpilno otro vietu ieguva Ikšķiles saules koris un Jānis Aišpurs, finālā saņemot 16 017 balsu, bet pārliecinošu uzvaru ar 81 453 balsīm svinēja Preiļu purpura koris.
"Šajā finālā izšķīrās, man liekas, nevis tas, kurš uzvarēs, bet kurš labdarības projekts varēs dabūt 10 tūkstošus, lai īstenotos. Uzvarētāji ir visi un katrs koris uz šīs skatuves, jo tās emocijas, tā mūzika, kurā mēs satikāmies, ir pats galvenais. Paldies jums!" uzreiz pēc rezultātu paziņošanas dalījās Jānis Aišpurs.
"Tikko korim iešāvās prātā laba doma — savu tūkstoti (iknedēļas simpātiju balvu) atdosim Ikšķiles pūtēju orķestrim," pārsteidzot skatītājus un otrus finālistus, paziņoja Preiļu purpura kora vadītājs Dainis Skutelis. "Jāsvin ir, ko tur var darīt! Nevar zināt, kā viss izvērtīsies, bet mēs mākam (svinēt)!" noslēdzot savu sakāmo, teica uzvarētājkora līderis.
Preiļu purpura koris kā šova "Koru kari" uzvarētāji saņēma 10 000 eiro. Tos viņi ziedos jau iepriekš izvēlētajam labdarības mērķim — ģimeņu atbalsta centram "Puķuzirnis", kas Preiļu novadā strādā ar bērniem ar uzmanības deficīta un hiperaktivitātes traucējumiem, autiskā spektra traucējumiem un autismu. Ziedotie līdzekļi dos iespēju nodrošināt bērniem nepieciešamās individuālās terapijas.
Tāpat, ņemot vērā šova fanu interesi, atklājam šova "Koru kari" 3. maijā aizvadītā pusfināla rezultātus:
• Preiļu purpura koris — 32 410 balsu,
• Madonas zaļais koris — 18 816 balsu,
• Ikšķiles saules koris — 13 217 balsu.
Lai arī Madonas zaļā kora atbalstītāji bija aktīvāki par Ikšķiles saules kora faniem, tomēr, ievērojot šova noteikumus, pusfinālā vēl bija spēkā 50:50 skatītāju un žūrijas vērtējums, kas arī noteica galarezultātu un koru vietu sadalījumu.
