Saskaņā ar CNN publicēto informāciju, zinātniskie pētījumi liecina, ka daļu alkohola nodarītā kaitējuma organismam iespējams mazināt vai pat atgriezt sākotnējā stāvoklī, ja laikus tiek pārtraukta vai būtiski samazināta alkohola lietošana.
Alkohols saistīts ar desmitiem slimību
Alkohols bieži tiek uztverts kā ierasta sociālās dzīves sastāvdaļa – glāze vīna draugu lokā vai kokteilis pēc darba dienas. Taču arvien vairāk pētījumu apliecina, ka pat mērena alkohola lietošana palielina risku saslimt ar dažādām hroniskām slimībām.
Toronto Garīgās veselības politikas pētījumu institūta zinātnieks Jirgens Rēms (Jürgen Rehm) CNN norādīja, ka alkohols ir tieši saistīts ar vismaz 62 slimībām, tostarp aknu cirozi, pankreatītu, gastrītu, alkohola izraisītām sirds slimībām un psihiskiem traucējumiem.
Papildus tam alkohols veicina vēl aptuveni 30 citu saslimšanu attīstību, tostarp:
- krūts un zarnu vēzi,
- insultu,
- diabētu,
- demenci,
- sirds slimības.
Pat viena glāze ietekmē imunitāti
Pētījumi rāda, ka alkohols kaitē organisma spējai cīnīties ar infekcijām jau 20 minūšu laikā pēc lietošanas. Tas samazina balto asinsķermenīšu spēju cīnīties ar vīrusiem un baktērijām.
Īpaši bīstama ir regulāra pārmērīga alkohola lietošana. Viena pārmērīga dzeršanas epizode var vājināt imūnsistēmu līdz pat 24 stundām, savukārt
ilgstoša alkohola lietošana var neatgriezeniski bojāt daļu imūnās sistēmas šūnu.
Tomēr eksperti uzsver – ja alkohola lietošana tiek pārtraukta, imunitāte bieži atjaunojas dažu dienu vai nedēļu laikā.
Alkohols un vēzis
ASV ģenerālķirurgs Viveks Mērtijs (Vivek Murthy) alkoholu nodēvējis par trešo lielāko novēršamo vēža cēloni pēc smēķēšanas un aptaukošanās.
Saskaņā ar ASV Slimību kontroles un profilakses centra datiem alkohols bojā DNS un veicina hronisku iekaisumu organismā, tādējādi palielinot vēža risku.
Sievietēm visbiežāk ar alkoholu saistīts krūts vēzis, bet vīriešiem – resnās zarnas vēzis.
Eksperti gan norāda: ja alkohola lietošana tiek pārtraukta pietiekami agri, iespējams būtiski samazināt turpmāko risku. Taču pilnīga riska izzušana var prasīt pat vairākus gadu desmitus.
Smadzenes un demence
Mūsdienu pētījumi rāda, ka alkohols ne tik daudz nogalina smadzeņu šūnas, cik bojā savienojumus starp neironiem. Tas var izraisīt smadzeņu sarukšanu, īpaši zonās, kas atbild par atmiņu un lēmumu pieņemšanu.
Viens no lielākajiem līdz šim veiktajiem pētījumiem secināja, ka pat trīs alkoholiskie dzērieni nedēļā palielina demences risku par 15%, salīdzinot ar vienu dzērienu nedēļā.
Tomēr daļa smadzeņu funkciju pēc atteikšanās no alkohola var uzlaboties jau dažu nedēļu vai mēnešu laikā.
Vai alkohols tiešām palīdz sirdij?
Ilgu laiku valdīja uzskats, ka neliels alkohola daudzums nāk par labu sirdij. Taču jaunākie pētījumi šo pieņēmumu arvien vairāk apšauba.
2023. gada pētījums parādīja, ka pat viena alkoholiskā dzēriena lietošana dienā paaugstina asinsspiedienu. Savukārt cilvēkiem ar paaugstinātu asinsspiedienu, diabētu vai lieko svaru alkohols būtiski palielina aknu bojājumu risku.
ASV kardiologs Endrū Frīmens (Andrew Freeman) CNN atzina, ka pierādījumu kopums liek secināt – alkohola kaitējums, iespējams, pārsniedz jebkādu iespējamo labumu.
“Lielākā daļa profesionālo organizāciju cilvēkiem iesaka nesākt dzert vai arī lietot alkoholu pēc iespējas mazāk,” uzsvēra Frīmens.
