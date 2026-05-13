Īpašā pasākumā sabiedrībā zināmu personību kompānijā atklāts jaunais televīzijas kanāls "Tet+ Classic" — tajā skatāms tikai Latvijā radīts saturs. Pasākumā pulcējās pašmāju TV šovu, filmu un seriālu zvaigznes, kā arī izklaides un radošo industriju pārstāvji, lai kopā atzīmētu vietējā satura jauno mājvietu televīzijā.
Vakaru vadīja TV personība Magnuss Eriņš, savukārt par pasākuma gastronomisko pieredzi rūpējās šefpavārs Mārtiņš Sirmais, viesiem piedāvājot īpaši radītas uzkodas Latvijas garšās. Emocionāli muzikālu priekšnesumu ar dzejas motīviem sniedza muzikālais tandēms — pašmāju realitātes šova "Slavenības. Bez filtra" dalībniece un dzejniece Magone Liedeskalna kopā ar dziedātāju Ainaru Bumbieri.
"Atklājot Tet+ Classic, šodien piedzīvojam īpašu brīdi Latvijas televīzijas vēsturē — pirmo reizi vienā kanālā skatītājiem pieejams 100% Latvijā radīts saturs. Nav cita kanāla, kur vienuviet būtu apkopots tik plašs un daudzveidīgs pašmāju radīts saturs — no kino klasikas līdz mūsdienu oriģinālsaturam un populārākajiem šoviem," pasākumā uzsvēra Tet galvenais izpilddirektors Uldis Tatarčuks.
Viņš norādīja, ka jaunais kanāls radīts ar pārliecību par vietējā satura ilgtermiņa vērtību. Tet+ Classic, kas veidots sadarbībā ar Helio Media, papildina izklaides platformas Tet+ piedāvājumu, radot vietu, kur Latvijas stāstiem dzīvot ilgāk — no leģendārām filmām līdz jaunākajiem pašmāju šoviem un seriāliem.
Par skatītāju iecienītāko saturu jaunajā kanālā jau kļuvis realitātes šovs "Sapnis par Eiropu". Tikpat populāri skatītāju vidū ir psiholoģiskais trilleris "Bezvēsts pazudušās" un realitātes šovs "Kivičs. Pavisam privāti". Interesi izpelnījusies arī 1973. gadā Rīgas Kinostudijā tapusī filma "Šahs briljantu karalienei".
"Šis kanāls nebūtu iespējams bez ilgtermiņa ieguldījumiem oriģinālsatura radīšanā. Gadu gaitā esam mērķtiecīgi investējuši kvalitatīvā vietējā saturā, un šodien tas ļauj izveidot televīzijas kanālu. Tā savā ziņā ir arī mūsu dāvana skatītājiem," sacīja Uldis Tatarčuks.
Tet+ Classic jau pirmajās darbības nedēļās sasniedzis ievērojamu auditorijas interesi. Pirmās nedēļas dati rāda, ka Tet+ Classic jau ir iekļuvis TOP 15 skatītāko kanālu sarakstā Tet platformās.
