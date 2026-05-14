ASV cer uz Krievijas un Ukrainas miera sarunu atsākšanos un ir gatavas būt par starpnieku šajā procesā, intervijā telekanālam "Fox News" sacīja ASV valsts sekretārs Marko Rubio.
"Ukraiņi jūtas arvien pārliecinātāki par savām pozīcijām kaujaslaukā. Viņi ir pārdzīvojuši ziemu. Krievi izjūt zināmu optimismu, jo naftas cenas ir pieaugušas," ASV prezidenta Donalda Trampa lidmašīnā ceļā uz Ķīnu intervijā sacīja Rubio.
Intervijas fragmentus ceturtdien publicējis Valsts departaments.
"Taču cerams, ka neatkarīgi no tā, vai tas ir [Krievijas diktatora] Vladimira Putina paziņojums, vai kaut kas cits, cerams, ka drīzumā mēs nonāksim līdz brīdim, kad abas puses atkal sāks sarunas, un mēs esam gatavi būt par starpnieku un novest šo procesu līdz galam," pauda Rubio.
Kā norādīja Rubio, ASV ir vienīgā valsts pasaulē, kas to var izdarīt.
"Ja kāds cits vēlas mēģināt, lai mēģina. Taču abas puses turpina mums stāstīt, ka mēs esam vienīgie, kas to var izdarīt," klāstīja valsts sekretārs.
"Galu galā prezidents vēlas, lai karš beidzas, un, ja ir kaut kas, ko viņš var darīt un ko mēs varam darīt, lai palīdzētu tam beigties, mēs to darīsim," uzsvēra Rubio.
"Šis ir briesmīgs karš. Un mēs esam gatavi [starpniecībai]. Prezidents ir tam gatavs. Viņa komanda ir gatava veicināt kara diplomātisku izbeigšanu," rezumēja ASV valsts sekretārs.
