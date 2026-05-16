Kulbergs: Latvijai nepieciešama rīcībspējīga valdība, nevis tehniskais risinājums

Latvijai ir nepieciešama rīcībspējīga valdība, nevis tehniskais risinājums, žurnālistiem sestdien norādīja "Apvienotā saraksta" politiķis Andris Kulbergs, kuram Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs uzticējis jaunās valdības veidošanu.
Viņš akcentēja, ka ir piekritis uzņemties šo uzdevumu, uzsverot, ka saņēmis skaidru prezidenta atbalstu darbam pašreizējos apstākļos.
Kulbergs norādīja, ka Latvija patlaban saskaras ar politiskās, drošības, ekonomiskās un uzticības krīzi, kas grauj valsts stabilitāti, īpaši priekšvēlēšanu periodā. Šādos apstākļos, pēc viņa teiktā, tehniskā valdība nespētu nodrošināt nepieciešamo drošību un stabilitāti, tādēļ nepieciešama rīcībspējīga koalīcija.
Politiķis uzsvēra, ka politiskajiem spēkiem jāspēj vienoties valsts interesēs, noliekot malā emocijas un savstarpējos strīdus. Viņš akcentēja, ka nākamie pieci mēneši līdz vēlēšanām būs intensīva darba periods, tostarp arī vasarā, un aicināja partijām koncentrēties uz konkrētu rezultātu sasniegšanu.
Kulbergs uzsvēra nepieciešamību panākt stingru vienošanos par kopīgu darbu bez liekiem tēriņiem un priekšvēlēšanu solījumiem, kas varētu negatīvi ietekmēt valsts finanšu situāciju. Par vienu no galvenajām prioritātēm viņš nosauca drošību, norādot, ka piešķirtie līdzekļi jāizmanto atbildīgi.
Kā būtiskākos darāmos darbus viņš minēja valsts budžeta pārskatīšanu jau jūnijā, drošības stiprināšanu, tostarp ārpolitikas jomā, drošu vēlēšanu nodrošināšanu, kā arī cīņu pret korupciju un karteļiem.
Kulbergs arī pauda, ka pēc prezidenta uzdotā uzdevuma termiņš būtiska progresa panākšanai ir desmit dienas, un atzinīgi novērtēja politisko partiju gatavību šajos apstākļos sadarboties. Viņš norādīja, ka Nacionālā apvienība, Zaļo un zemnieku savienība, "Progresīvie" un "Jaunā vienotība" paudušas gatavību strādāt kopā.
Politiķis izteica cerību, ka izdosies izveidot plašu koalīciju, kas būtu pirmā šāda veida sadarbība šī Saeimas sasaukuma laikā.
Kulbergs norādīja, ka sarunās par jaunās valdības izveidi mērķis ir panākt iespējami plašu un kvalitatīvu koalīciju, vienlaikus solot sabiedrību informēt par sarunu gaitu.
Viņš uzsvēra, ka pašreizējā situācijā īpaši svarīga ir savlaicīga un datos balstīta pieeja valsts finanšu pārvaldībai, kā arī izdevumi ir jāpielāgo ieņēmumu samazinājumam. Par galveno uzdevumu viņš minēja pilnīgu un skaidru finanšu situācijas izvērtējumu.