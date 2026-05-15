Līdz 15. Saeimas vēlēšanām atlicis pavisam neilgs laiks un nez vai jauna valdība tiks izveidota – tā TV24 raidījumā "Nedēļa. Post scriptum" politisko situāciju valstī komentē Latvijas Valsts prezidents Valdis Zatlers (2007-2011).
Viņu pašlaik uzjautrinot fakts, ka visi tie spēki, kas Siliņas valdīšanas laikā bija apvainojušies vai kašķējās, tagad esot gatavi būt pirmie.
"Ja skatāmies no teorijas viedokļa, tehniskā valdība nav neiespējama šajā laikā. Kāpēc? Mums ir viens mēnesis un diez vai jaunu valdību izveidos vienā mēnesī. Pēc tam Saeima aiziet vasaras pārtraukumā un tad nekas nenotiek. Kad atnāks atpakaļ, būs mēnesis līdz vēlēšanām un atkal nekas nenotiks. Tāpēc principā politiskajiem spēkiem jānomierinās, jāiziet no šīs eiforijas, ka Siliņa ir gāzta un jāmēģina saprast, kā viņi aizvedīs savas partijas līdz vēlēšanām."
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu