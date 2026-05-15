Rīgas rajona tiesa šonedēļ piemērojusi probācijas uzraudzību 2022. gadā Gaujā noslīkušās meitenes mātei un patēvam, informēja prokuratūrā.
Viņi apsūdzēti par cietsirdību pret mazgadīgo un prettiesisku nonāvēšanu aiz neuzmanības. Tiesa atzina apsūdzētos par vainīgiem viņiem inkriminētajā noziedzīgajā nodarījumā un sodīja meitenes māti ar probācijas uzraudzību uz četriem gadiem, savukārt meitenes patēvu ar probācijas uzraudzību uz četriem gadiem un sešiem mēnešiem.
Prokuratūra krimināllietu tiesai nodeva 2023. gada 5. decembrī. Saskaņā ar apsūdzību 2022. gada 26. jūnijā abi apsūdzētie kopā ar viņu ģimenē augošajiem mazgadīgajiem bērniem ieradās Siguldas oficiālajā peldvietā pie Gaujas.
Apsūdzētie, kuriem bija pienākums rūpēties par meiteni, nodrošināt viņas nepārtrauktu uzraudzību un drošību peldvietā Gaujas upes tuvumā, atstāja bērnu bez uzraudzības un nepieskatīja viņu, nepievērsa pienācīgu vērību bērnam, kā arī nenodrošināja bērna vecumam atbilstošus drošus apstākļus un vidi, tai skaitā, bērna vecumam atbilstošu drošas peldēšanas aprīkojumu.
Apsūdzēto nolaidīgās rīcības rezultātā, būdama atstāta bez uzraudzības, meitene nokļuva Gaujā un noslīka.
Prokurore ir apmierināta ar tiesas piemēroto sodu apsūdzētajiem, jo tas ir tāds, kādu tiesā lūdza noteikt prokurore. Turklāt soda veids un mērs šajā gadījumā ir noteikts katram apsūdzētajam individualizēti un atbilstoši personībai, nodarījumu raksturam un citiem apstākļiem šajā krimināllietā.
Prokurores ieskatā, apsūdzētajiem noteiktais sods sasniegs soda mērķi. Lai gan probācijas uzraudzība ir alternatīvais soda veids, tas ir atzīstams par samērīgu un atbilstošu konkrētajos apstākļos. Probācijas uzraudzības soda izpildes laikā apsūdzētos iesaistīs probācijas programmās, veicinot viņu resocializāciju, vienlaikus neizolējot no sabiedrības.
2022. gada 26. jūnijā policija saņēma informāciju, ka Siguldā, Gaujas pludmalē, pazudusi piecus gadus vecā Evita. Viņas meklēšanā tika iesaistīti plaši spēki gan no Valsts policijas, gan citiem dienestiem, uzņēmumiem un brīvprātīgo organizācijām, gan vienlaikus atsaucās vairāk nekā 200 brīvprātīgie, kuri palīdzēja gan ar cilvēkresursu, gan laivām un citu tehniku.
Meklēšanas pasākumi pamatā tika veikti Gaujas upes teritorijā — vairākkārtīgi tika pārbaudīta gan sauszemes teritorija, gan upe un tās gultne. Vienlaikus vietās, kur nebija iespējams piekļūt ar kājām vai laivu, tika izmantoti droni un Valsts robežsardzes helikopters.
Pēc gandrīz trīs dienu nepārtrauktiem meklējumiem 28. jūnijā starp Gaujas ciematu un Siguldu kopīgā policijas, Zemessardzes un brīvprātīgo patruļa upē atrada pazudušo piecgadīgo meiteni bez dzīvības pazīmēm.
