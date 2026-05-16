ASV pilsētā Atlantā tiesa piespriedusi divu gadu cietumsodu vīrietim, kurš pērn nozaga cietos diskus, kuros glabājās vēl nepubliskota dziedātājas Bejonsē mūzika un citi ar viņas koncertturneju saistīti materiāli, vēsta ārvalstu mediji.
41 gadu vecais Kelvins Evanss tiesā atzina vainu apsūdzībās. Saskaņā ar tiesas lēmumu viņam piespriests piecu gadu sods, no kuriem divi gadi būs jāizcieš ieslodzījumā, bet pārējais laiks — probācijas uzraudzībā.
Zādzība notika 2025. gada 8. jūlijā Atlantā, dažas dienas pirms Bejonsē uzstāšanās koncertturnejā "Cowboy Carter". Apzagta tika dziedātājas horeogrāfa Kristofera Granta un dejotāja Diandres Blū nomātā automašīna "Jeep Wagoneer".
Abi mākslinieki pēc atgriešanās atrada automašīnu ar izsistu aizmugurējo logu un pazudušu bagāžu. Starp nozagtajām mantām bija divi portatīvie datori, austiņas, apģērbs, luksusa aksesuāri un vairāki cietie diski, kuros atradās vēl neizdota Bejonsē mūzika, iepriekšējo un nākamo koncertu dziesmu saraksti, kā arī cita sensitīva informācija.
Izmeklēšanas laikā policija izmantoja videonovērošanas kameru ierakstus un nozagto ierīču izsekošanas datus. Novērošanas kamerās bija redzams sarkans automobilis "Hyundai", ar kuru Evanss piebraucis pie nomātās automašīnas. Citā video viņš redzams pie daudzdzīvokļu nama ar koferiem, kas, pēc izmeklētāju domām, piederējuši Grantam un Blū.
Prokuratūra norādīja, ka nozagto datoru un bezvadu austiņu atrašanās vietas dati palīdzējuši izmeklētājiem identificēt aizdomās turēto. Evanss tika aizturēts vairākas nedēļas pēc notikušā.
Tiesa arī noteikusi, ka Evansam aizliegts kontaktēties ar cietušajiem un atrasties autostāvvietā, kur notika zādzība.
Līdz šim nozagtie cietie diski un pārējās mantas nav atrastas. Nav zināms arī, vai kāda no nepublicētajām dziesmām nonākusi trešo personu rīcībā.
Bejonsē koncertturneja "Cowboy Carter" kļuva par vienu no ienesīgākajām pagājušā gada turnejām pasaulē.
