Berlīnē notiekošā Vācijas Arodbiedrību savienības (DGB) kongresa delegāti otrdien ārkārtīgi asi reaģēja uz kanclera Frīdriha Merca runu, kurā viņš paziņoja par nepieciešamību veikt plaša mēroga sociālās reformas, tostarp pārveidot valsts pensiju sistēmu.
Merca pusstundu ilgā runa tika vairākkārt pavadīta ar arodbiedrību aktīvistu svilpieniem, nosodošiem starpsaucieniem un noraidošiem smiekliem. Viņš izklāstīja valdības plānus pārstrukturēt pensiju sistēmu, ņemot vērā demogrāfiskās tendences, un aicināja uztvert reformas nevis kā draudu, bet kā iespēju. "Mēs nevaram vienkārši turpināt tādā pašā garā, kā to darījām pēdējos 20 gadus," uzsvēra kanclers. "Lai nodrošinātu Vācijas turpmāko labklājību, steidzami nepieciešams veikt reformas." Vācijai "jāatrisina strukturālās problēmas, ko mēs esam atlikuši daudzus gadus", norādīja Mercs, atzīstot, ka pensiju reforma, ko plānots veikt šovasar, kļūs par federālās valdības visgrūtāko uzdevumu. Mercs norādīja, ka nepieciešams mainīt visu trīs pensiju sistēmas komponentu – valsts, korporatīvās un privātās pensijas – savstarpējās attiecības.
